باحثة سياسية : لابد من استراتيجية واضحة لدعم السياحة في مصر |فيديو

قالت ىسمية عسلة الكاتبة و الباحثة السياسية، إنه يجب أن يكون هناك إستراتيجية واضحة لدعم السياحة في مصر، مؤكدة أن رواد صناعة السياحة غير قادرين على التفرقة بين مصطلحين وهما" البيع والتسويق".

الحالة الأمنية في مصر مستقرة

وأضافت عسلة خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يتم التسويق للسياحة المصرية خارج مصر من خلال برامج متنوعة، وعروض مقدمة للسياح بالإضافة إلى التسهيلات في الحصول على التأشيرة.



وأشارت الكاتبة و الباحثة السياسية إلى، أن الحالة الأمنية في مصر مستقرة، لافتاً إلى أنه يجب العمل على جذب السياح إلى المدن الجديدة التي أنشأها الرئيس عبد الفتاح السيسي،مثل: العلمين و العاصمة الإدارية الجديدة.