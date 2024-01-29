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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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باحثة سياسية : لابد من استراتيجية واضحة لدعم السياحة في مصر |فيديو

ىسمية عسلة الكاتبة
ىسمية عسلة الكاتبة و الباحثة السياسية

قالت ىسمية عسلة الكاتبة و الباحثة السياسية، إنه يجب أن يكون هناك إستراتيجية واضحة لدعم السياحة في مصر، مؤكدة أن رواد صناعة السياحة غير قادرين على التفرقة بين مصطلحين وهما" البيع والتسويق".

 الحالة الأمنية في مصر مستقرة

 

وأضافت عسلة خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يتم التسويق للسياحة المصرية خارج مصر من خلال برامج متنوعة، وعروض مقدمة للسياح بالإضافة إلى التسهيلات في الحصول على التأشيرة.


وأشارت الكاتبة و الباحثة السياسية إلى، أن الحالة الأمنية في مصر مستقرة، لافتاً إلى أنه يجب العمل على جذب السياح إلى المدن الجديدة التي أنشأها الرئيس عبد الفتاح السيسي،مثل: العلمين و العاصمة الإدارية الجديدة.

مصر إستراتيجة واضحة السياحة العلمين العاصمة الإدارية الجديدة

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