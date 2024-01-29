غرفة السياحة: لا يوجد أي إجراء بوقف رحلات العمرة والحج.. فيديو

قال عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إنه لا يوجد أي إجراء بوقف رحلات العمرة والحج وما تردد عن ذلك غير صحيح.

وأضاف عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "الارتباك في سوق النقد سيؤثر على أسعار رحلات الحج والعمرة وهذا ما نبحث له عن حلول".

وأشار عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة،: "مستمرون في تقديم خدماتنا بشأن العمرة ولكن نعاني من توافر النقد الأجنبي".

وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي من السبت إلى الثلاثاء، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات

