وقف رحلات العمرة خلال شهر فبراير.. نيفين منصور تفجّر مفاجأة وتكشف الحقيقة

كشفت الإعلامية نيفين منصور، التفاصيل الحقيقية لـ الشائعة التي انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، التي تقول إن هناك وقفة لـ رحلات العمرة، خلال شهر فبراير.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم”، أن الشائعة كانت تقول إن شركات السياحة، قررت وقف رحلات العمرة، ولكن غرفة السياحة نفت هذه الأخبار تمامًا.

ولفتت إلى أن غرفة السياحة أصدرت بياناً، تؤكد فيه أن رحلات العمرة تتم في موعدها، خلال شهر فبراير، وأن غرفة السياحة تتواصل مع شركات الطيران لمعرفة خطة التشغيل.

نفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الأخبار التي تناولتها بعض الصحف والمواقع المحلية والأجنبية عن قيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير.

وأكدت الغرفة أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن شركات السياحة منتظمة في تنظيم رحلات العمرة والقيام بدورها في تقديم خدماتها المتميزة للمواطنين الراغبين في أداء العمرة.

وقالت الغرفة إنها لم تتلق أي إشعارات أو طلبات من أي من الشركات بوقف رحلات العمرة على الإطلاق.

وأوضحت الغرفة في بيانها أن العمل يسير بشكل طبيعي في إنهاء الشركات إجراءات المعتمرين من خلال البوابة المصرية للعمرة ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة.

وأضافت أنه طبقا للقانون، فإن شركات السياحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم رحلات العمرة، وذلك من خلال البوابة المصرية للعمرة وطبقا للقانون المنظم لعمل البوابة، والذي يسعى لضمان حقوق المعتمرين، وكذلك ضمان تقديم أفضل الخدمات لهم.

وذكرت الغرفة أنها بدأت التواصل مع شركات الطيران لتحديد طاقتها التشغيلية خلال موسم الذروة، خاصة لشهري شعبان ورمضان، وتلقي طلبات الشركات السياحية للعمل طبقا للطاقة التشغيلية لشركات الطيران، وذلك منعا للزحام بالمطارات في السفر والعودة، كذلك بدأت التنسيق مع الجهات الأمنية بالمنافذ والمطارات للتأكيد على تطبيق قانون البوابة المصرية للعمرة ومواجهة أية أنشطة للسفر تخالف هذا القانون.

وأهابت الغرفة بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر أية أخبار تخص رحلات العمر أو شركات السياحة واستقاء المعلومات من مصدرها الرسمي لغرفة شركات السياحة باعتبارها المظلة الشرعية للشركات التي تعمل تحت رقابة وزارة السياحة والآثار.

وأكدت أن مثل تلك الأخبار تثير بلبلة وارتباكاً يؤثران في موسم العمرة ويؤثر بالسلب كذلك على حقوق المواطنين الراغبين في أداء العُمرة مع شركات السياحة المصرية.

كما يساعد في الترويج لعمل السماسرة والجهات غير الموثوقة في مجال العمرة بالمخالفة للقانون وبما يؤثر سلبا على حقوق المواطنين.

وناشدت الغرفة جميع وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء أية أخبار غير صادرة من الغرفة أو الاعتماد على مصادر ليست رسمية ولا تمثل إلا نفسها ولا تعبر بحال عن شركات السياحة ومصالحها.