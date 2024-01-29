عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل دخول موسم رمضان| تعرف على أماكن بيع الأرز بأقل سعر

صدى البلد

يبحث المواطنون عن أسعار الأرز بشكل يومى خاصة قبل دخول موسم رمضان والذي يزداد فيه الإقبال على شراء الأرز باعتباره من أهم السلع لدى المصريين ، وشهدت أسعار الأرز مؤخرًا ارتفاعات متتالية بعد انخفاض كبير شهدته الأسواق الفترة الماضية .

 

txt

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

txt

شعبة الأرز تعلن مفاجأة للمواطنين بعد شائعة الكيلو بـ 40 جنيها

txt

موسى لوزير التموين: مصر لديها فائض من الأرز إزاي يكون عندنا أزمة

txt

هدية الحكومة برأس السنة.. أسعار جديدة لـ7 سلع ومفاجأة بشأن الأرز والسكر والزيت

txt

منها الأرز والسكر.. الحكومة تدرج 7 سلع منتجات إستراتيجية يحظر منعها من التداول

أسعار الأرز للمستهلك

 

سجل سعر الأرز للكيلو، 30 جنيهًا للمستهلك

أسعار الأرز الشعير

يتراوح سعر كن الأرز الشعير من 20500 جنيه وحتى 20700 جنيه


أسعار الأرز الأبيض

قفزت بشكل حاد أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 600 جنيه؛ ليصل سعر الطن إلى 29,800 جنيه.

وزادت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 28,800 جنيه.

 

أسعار الأرز بمنافذ الزراعة

 

يصل سعر الأرز إلي 22 جنيهًا للكيلو


وينشر موقع “صدى البلد” عناوين منافذ وزارة الزراعة بالقاهرة والمحافظات.

منافذ محافظة القاهرة

- منفذ وزارة العدل - لاظوغلي - الديوان العام.

- منفذ العبور - السوق (توجد بها جملة لبيع الخضار والفاكهة).

- 3 منافذ باتحاد الشرطة بجوار سور نادي اتحاد الشرطة شارع صلاح سالم

- منفذ نادي دجلة طرة البلد

منافذ محافظة الجيزة

تغطي منافذ بيع منتجات الزراعة جميع مناطق الجيزة، ويوجد عدد كبير منها في منطقة الدقي، ويصل عددها إلى قرابة 27 منفذًا رئيسيا للوزارة، ويعد أشهرها:

- منافذ شارع نادي الصيد بجوار الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي تطرح بها جميع أنواع الخضراوات واللحوم والأسماك والألبان وغيرها من المنتجات الغذائية كالعسل والمربات.

- منافذ الهرم وتوجد بها قرابة 5 منافذ وآخر بمركز البحوث بالجيزة.

وتوجد منافذ الهرم بمنطقة محطة المطبعة - شارع الهرم.

يوجد بها خضار وفاكهة وجميع المواد الغذائية.

- 5 منافذ بمدينة 6 أكتوبر وعنوانها  - الحي المتميز - سنتر 3.

توجد بها منافذ أسماك طازجة وخضار وفاكهة ولحوم ودواجن وجميع المواد الغذائية.

 

من جانبها أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين عن الممارسة رقم (2) لسنة 2024/2023 لاستيراد أرز أبيض مستورد (أي منشأ) طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفترة وصول خلال الفترة من 15 مارس - 15 أبريل 2024 تسليم المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وان الكمية المعروضة من المورد بحد أدنى 20 ألف طن +/- 10% رغبة البائع كما تقدم المظاريف الفنية والمالية يوم 10 فبراير.

الأرز أسعار الأرز رمضان موسم رمضان أسعار الأرز للمستهلك أسعار الأرز الشعير أسعار الأرز الأبيض منافذ الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

هل صدقت تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول مباراة مصر والكونغو؟

ركلات الترجيح تحسم التأهل| التعادل 1-1 بين مصر والكونغو في أمم إفريقيا

أمطار غزيرة واضطرابات ملاحية.. الأرصاد تحذر من طقس شتوي شديد

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم

بعد قراءة القرآن على ألحان العود.. الحبس 6 أشهر لملحن شهير

بعد خروج مصر من أمم أفريقيا.. مهيب عبدالهادي يهاجم روي فيتوريا

ترشيحاتنا

قبل دخول موسم رمضان| تعرف على أماكن بيع الأرز بأقل سعر

صور غير لائقة.. إيلون ماسك يحظر النجمة «تايلور سويفت» |ماذا حدث؟

رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي الخليفة العام للطريقة التيجانية بمقر إقامته بالجزائر

قهرة وخيبة أمل|تعليق مثير لـ«إبراهيم فايق» حول هزيمة منتخب مصر من الكونغو

أمطار غزيرة واضطرابات ملاحية.. الأرصاد تحذر من طقس شتوي شديد

«CNN» تكشف معلومات خطيرة حول دعم الأونروا لحماس في هجمات طوفان الأقصي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتخيل.. سعر فستان درة يثير ضجة عبر إنستجرام | شاهد

عشرة عمر.. شاب مصري يثير الجدل "بتحنيط كلبه"

لون شعر جريء.. هيدي كرم تثير الجدل| شاهد

بإطلالة مثيرة.. نوال الزغبي تظهر بالميني جيب مع كلبها عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ