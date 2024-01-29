قبل دخول موسم رمضان| تعرف على أماكن بيع الأرز بأقل سعر

يبحث المواطنون عن أسعار الأرز بشكل يومى خاصة قبل دخول موسم رمضان والذي يزداد فيه الإقبال على شراء الأرز باعتباره من أهم السلع لدى المصريين ، وشهدت أسعار الأرز مؤخرًا ارتفاعات متتالية بعد انخفاض كبير شهدته الأسواق الفترة الماضية .

أسعار الأرز للمستهلك

سجل سعر الأرز للكيلو، 30 جنيهًا للمستهلك

أسعار الأرز الشعير

يتراوح سعر كن الأرز الشعير من 20500 جنيه وحتى 20700 جنيه



أسعار الأرز الأبيض

قفزت بشكل حاد أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 600 جنيه؛ ليصل سعر الطن إلى 29,800 جنيه.

وزادت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 28,800 جنيه.

أسعار الأرز بمنافذ الزراعة

يصل سعر الأرز إلي 22 جنيهًا للكيلو



وينشر موقع “صدى البلد” عناوين منافذ وزارة الزراعة بالقاهرة والمحافظات .

منافذ محافظة القاهرة

- منفذ وزارة العدل - لاظوغلي - الديوان العام.

- منفذ العبور - السوق (توجد بها جملة لبيع الخضار والفاكهة).

- 3 منافذ باتحاد الشرطة بجوار سور نادي اتحاد الشرطة شارع صلاح سالم

- منفذ نادي دجلة طرة البلد

منافذ محافظة الجيزة

تغطي منافذ بيع منتجات الزراعة جميع مناطق الجيزة، ويوجد عدد كبير منها في منطقة الدقي، ويصل عددها إلى قرابة 27 منفذًا رئيسيا للوزارة، ويعد أشهرها:

- منافذ شارع نادي الصيد بجوار الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي تطرح بها جميع أنواع الخضراوات واللحوم والأسماك والألبان وغيرها من المنتجات الغذائية كالعسل والمربات.

- منافذ الهرم وتوجد بها قرابة 5 منافذ وآخر بمركز البحوث بالجيزة.

وتوجد منافذ الهرم بمنطقة محطة المطبعة - شارع الهرم.

يوجد بها خضار وفاكهة وجميع المواد الغذائية.

- 5 منافذ بمدينة 6 أكتوبر وعنوانها - الحي المتميز - سنتر 3.

توجد بها منافذ أسماك طازجة وخضار وفاكهة ولحوم ودواجن وجميع المواد الغذائية.

من جانبها أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين عن الممارسة رقم (2) لسنة 2024/2023 لاستيراد أرز أبيض مستورد (أي منشأ) طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفترة وصول خلال الفترة من 15 مارس - 15 أبريل 2024 تسليم المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وان الكمية المعروضة من المورد بحد أدنى 20 ألف طن +/- 10% رغبة البائع كما تقدم المظاريف الفنية والمالية يوم 10 فبراير.