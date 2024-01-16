موسى لوزير التموين: مصر لديها فائض من الأرز إزاي يكون عندنا أزمة

أتمنى يستقيل..

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جلسة مجلس النواب، اليوم كانت تاريخية بمعنى الكلمة، في مواجهة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، مشيرا إلى أن البرلمان واجه الوزير واتهام الوزارة بالتقاعس في مواجهة الأزمات في الأسواق.

وأضاف موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما حدث مع وزير التموين، غير مسبوق، مبينا أن النواب اتهموا الوزير بالفشل.

وشدد موسى، على أن وزير التموين تنصل من المسئولية اليوم أمام البرلمان وإلقاء المسئولية على الحكومة، مبينا أن الوزير لم يستطع الرد على النواب في الاتهامات التي وجهت إليه.

وتابع موسى، أن وزير التموين تهرب اليوم أمام مجلس النواب من تحمل المسئولية، لافتا إلى أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، أكد من قبل أنه المسئول الأول عن كباري مصر، وهو وزير في الحكومة التي يتواجد فيها وزير التموين.

ولفت موسى، إلى أن وزير التموين، تهرب من الإجابة على اتهامات الفساد التي طالت مسئولين في الوزارة، موضحا أن المواطن المصري يهاجم بقوة وزير التموين في الشارع من أزمات التموين المتكررة.

وأضاف موسى، أن برنامج على مسئوليتي، لم يقم بعرض الانتقادات اللاذعة التي وجهت لوزير التموين في الشارع المصري، لعدم الإساءة لأحد، قائلا: "الناس كانت بتدعي جامد على الوزير والوزارة".

وأشار موسى، إلى أنه كان يتمنى من وزير التموين تقديم استقالته اليوم في مجلس النواب، لافتا إلى أن الوزير لم يقم بالرد على أي استجواب من استجوابات النواب اليوم، وكان حديثه خارج السياق اليوم في جلسة البرلمان.

وشدد موسى، على أن مجلس النواب، قام بدور هائل اليوم، في جلسته بحضور وزير التموين، موجها التحية لجميع النواب في مناقشة وزير التموين، قائلا: "أحد النواب قال لوزير التموين، حضرتك وزير فاشل، ولازم تستقيل".

وتساءل موسى، قائلا: "مصر لديها فائض من الأرز، إزاي يكون عندنا أزمة"، مبينا أن النواب واجه الوزير بـ 98 طلب إحاطة.

ولفت موسى، إلى أن رئيس البرلمان انتقد اليوم وزير التموين في بيان المجلس لأن الوزير لم يتحمل المسئولية، مشيرا إلى أن مجلس النواب عبر عن غضب أكثر من 100 مليون مصري عن أداء وزير التموين.

إضافة المواليد

وتساءل عدد كبير من المواطنين عن كيفية إضافة المواليد علي بطاقة التموين ومن هم المستحقون لإضافة المواليد ومتي ستفتح الدولة لباقي المواطنين لإضافة مواليدهم خصوصا بعد سماع حديث الدكتور علي المصيلحي وزير التموين داخل قبة البرلمان اليوم.

ويجيب موقع صدي البلد عن هذه التساؤلات فيما يلى:

المستحقون لإضافة مواليد جديدة

وعن أبرز المستحقين لإضافة مواليد جديدة: هم أصحاب معاشات تكافل وكرامة وأسر الشهداء وحاملي كارت الخدمات المتكاملة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي يحق لهم إضافة المواليد على بطاقات التموين وذلك حسب تصريحات أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدي البلد.

شروط طلب إضافة المواليد

وعن شروط طلب إضافة المواليد على بطاقات التموين لبعض المستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية هي الآتي:

ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية عن 4 سنوات

أن يكون الحد الأقصى للمستفيدين على البطاقة التموينية بعد الإضافات 4 أفراد

لا يحق للبطاقة التموينية المتضمنة أكثر من 4 أفراد إضافة المواليد

فتح لجميع المواطنين إضافة مواليد جديدة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين للنواب، إن الوزارة مرتبطة بميزانية محددة وإذا قام مجلس النواب بفتح اعتماد إضافي لموازنة الوزارة سأقوم بفتح باب إضافة المواليد.