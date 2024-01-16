برلماني يكشف تفاصيل الجلسة العاصفة مع وزير التموين

شن النائب على بدر عضو مجلس النواب، هجوما حادا على الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتا إلى أن هناك أزمة حقيقية وصمتٍ غير مبرر من التموين اتجاه ارتفاع الأسعار غير المبرر لبعض السلع.



وأضاف عضو مجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك أزمة عالمية والمواطن لا يحتمل أي أزمة، ولابد أن نتكاتف لصالح المواطن، ولا يوجد أي رقابة أو زيارات مفاجئة.



وتابع النائب على بدر عضو مجلس النواب، أننا نجد سلعة بأسعار مختلفة في مكان واحد، وهذا الأمر يحتاج لمراقبة وأين الوزير من هذا الأمر.