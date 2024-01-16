برلماني لـ وزير التموين: الشعب مطحون بين مسئول فاسد وآخر فاشل

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فسد وزارة التموين بدأ بظهور كارثة اختيار مسؤولين فاسدين أو فاشلين، حيث نرى كل يوم قبض على مسؤولين بالتموين وخصوصا بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة مجلس النواب فى مواجهة وزير التموين، مطالبا بمعرفة نتائج التحقيقات مع هؤلاء الفاسدين.



وأضاف منصور موجهًا حديثه للوزير: بلغتك عن تجار فاسدين وتم إغلاق متاجرهم وفوجئت باعادة فتحها مرة مما يعنى فساد مباشر، وأطالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك محاسبة شديدة.

ضياع حقوق المواطنين وانفلات الأسعار



وأكمل النائب: لم أر مسؤولي الجيزة من سنتين والنتيجة ضياع حقوق المواطنين وانفلات الأسعار ومشاكل في بطاقات التموين.

وأشار النائب إلى تدخله سابقا لوقف فساد بـ ١١ مليار جنيه سنويا، وتم بالفعل بدء اتخاذ الاجراءات لوقف الفساد، موضحًا أنه اكتشف حصول أحد المواطنين على ١٠ آلاف رغيف شهريًا وقام بإبلاغ الجهات الرقابية حينها.

وخلال كلمته اشاد الوزير بتعاون النائب ايهاب منصور مع الوزارة لمكافحة الفساد

وتحدث النائب عن جولاته مع مسئولي التموين سابقا فى حملات التفتيش الحقيقية ، لكنها انعدمت مع المسؤولين الحاليين، وأصبح التفتيش ظاهريا، والتقارير غير صحيحة فالفاسدون يخطرون بعضهم بمواعيد التفتيش.



وذكر منصور عددا من مظاهر الفساد مثل بطاقات التموين التي تباع على الانترنت ، وتعطيل اصدار البطاقات لمستحقيها وإسقاط المواطنين منها بدون وجه حق وتأخر إضافة المواليد ، بالإضافة لانفلات الأسعار وغياب الرقابة ونقص بعض السلع الأساسية ومنها السكر والبصل.



واختتم النائب حديثه قائلا: حذاري من الاقتراب من رغيف العيش فهو الوجبة الأساسية للمواطنين الآن والرغيف الذى يأكله المواطن ليس هو ما يراه مفتش التموين فحجمه نصف حجم الرغيف الذى يراه المفتش.