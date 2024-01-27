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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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سفير مصر في غانا يزف بشرى لـ الشعب بشأن الأرز| تفاصيل

صدى البلد

أكد السفير أيمن الدسوقي سفير مصر في غانا، أن هناك تحركا إيجابيا بين مصر وغانا في المجال العسكري، وهناك اهتمام من غانا بالصناعة العسكرية المصرية.

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وفي مجال الزراعة، قال أيمن الدسوقي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "غانا لديها أراضٍ خصبة للزراعة".

وأضاف أيمن الدسوقي: "غانا تشهد سقوط أمطار غزيرة على مدار العام، ولديها تربة خصبة".

 وأكد الدسوقي: "بدأنا التحرك في مشروع خاص بزراعة بعض المحاصيل الزراعية مثل الأرز في أراضي غانا".

واستدرد أيمن الدسوقي: "من الوارد زراعة الأرز في غانا، وغانا تفتقد إلى الخبرة التي تمتلكها وزارة الزراعة المصرية".

مصر غانا الزراعة الأرز اخبار التوك شو

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