سفير مصر في غانا يزف بشرى لـ الشعب بشأن الأرز| تفاصيل

أكد السفير أيمن الدسوقي سفير مصر في غانا، أن هناك تحركا إيجابيا بين مصر وغانا في المجال العسكري، وهناك اهتمام من غانا بالصناعة العسكرية المصرية.

وفي مجال الزراعة، قال أيمن الدسوقي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "غانا لديها أراضٍ خصبة للزراعة".

وأضاف أيمن الدسوقي: "غانا تشهد سقوط أمطار غزيرة على مدار العام، ولديها تربة خصبة".

وأكد الدسوقي: "بدأنا التحرك في مشروع خاص بزراعة بعض المحاصيل الزراعية مثل الأرز في أراضي غانا".

واستدرد أيمن الدسوقي: "من الوارد زراعة الأرز في غانا، وغانا تفتقد إلى الخبرة التي تمتلكها وزارة الزراعة المصرية".