أحمد موسى: لتر البنزين في غانا يعادل 65 جنيها

قدم الإعلامي أحمد موسى، تغطية خاصة من غانا لفعاليات مؤتمر الرخاء الإفريقي، وذلك في حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “ صدى البلد”.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " علي مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أسعار البنزين في غانا مرتفعة بشكل كبير".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" سعر لتر البنزين في غانا يعادل 65 جنيه"، مضيفا:" أحب أن اظهر للمواطن نموذج للمعيشة في الدول التي أقوم بزيارتها ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" غانا لا يوجد بها أبراج أو ناطحات سحاب والمباني ليست مرتفعة والمنازل مكونة من 3 أو 4 أدوار فقط".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" غانا لا تعاني من أزمة في الكهرباء ولديها أحد اكبر السدود في أفريقيا لتوليد الكهرباء ".