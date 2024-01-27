مؤتمر الرخاء .. أحمد موسى: تكريم محمد أبو العينين أفضل رجل صناعة بأفريقيا

قدم الإعلامي أحمد موسى، تغطية خاصة من غانا لفعاليات مؤتمر الرخاء الأفريقي، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد ”.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم تكريم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في مؤتمر الرخاء الأفريقي كأفضل رجل صناعة في قارة أفريقيا ".

وتابع " أبو العينين تحدث عن حجم النهضة والتنمية في مصر كما تحدث عن مجهودات الرئيس السيسي للانتقال بمصر للجمهورية الجديدة ".

وأضاف "محمد أبو العينين أكد أن التكريم الذي حصل عليه للدولة المصرية كلها "، مضيفا:" تقدير كبير من رئيس غانا ورؤساء افريقيا للنائب محمد أبو العينين ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" هناك إشادة كبيرة داخل مؤتمر الرخاء الافريقي بحجم الاعمال التي تقوم بها مجموعة شركات أبو العينين في أفريقيا".