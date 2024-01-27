11 راجل في الملعب.. رسالة قوية من أحمد موسى للمنتخب قبل مباراة الكونغو

علق الإعلامي أحمد موسى، على مباراة منتخب مصر المنتظرة أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 من بطولة أمم أفريقيا.

وقال موسى في برنامجه " علي مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مباراة منتخب مصر أمام الكونغو في غاية الأهمية ".

وتابع :" إحنا عايزين الفوز في مباراة الكونغو وإحنا عندنا رجالة في منتخب مصر ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" لدينا امل كبير في الوصول على نهائي أفريقيا ولدينا حالة تفاؤل بمنتخب مصر ".

وأكمل :" لدينا ثقة كاملة في 11 راجل من لاعبي منتخب مصر وكل الدعم لهم "، مضيفا:" الأجواء في كوت ديفوار صعبة للغاية ونسب الرطوبة مرتفعة للغاية ".