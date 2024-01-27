مؤتمر الرخاء الأفريقي.. أحمد موسى: العلاقات بين مصر وغانا متطورة ومهمة |فيديو

قدَّم الإعلامي أحمد موسى، تغطية خاصة من غانا لفعاليات مؤتمر الرخاء الأفريقي، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة “صدى البلد”.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "المؤتمر يحضره عدد من ممثلي الحكومات على مستوى الدول الأفريقية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "العلاقات المصرية الغانية متطورة قديمة ومهمة جدًا، وغانا متواجدة على المحيط الأطلسي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "نكروما يعتبر أول رئيس لغانا بعد الاستقلال عام 1975 وكانت تجمعه علاقة متميزة مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "نكروما تزوج من سيدة مصرية وأنجبت 3 أبناء منهم جمال نكروما الذي كان زميلا في صحيفة الأهرام".