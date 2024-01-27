خبر سار.. أحمد موسى يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح.. تفاصيل

فجر الإعلامي أحمد موسى مفاجأة بشأن إمكانية لحاق محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي ببعثة الفراعنة من جديد في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وكتب "أحمد موسى" عبر حسابه الرسمي على منصة "x" :"خبر سار لعشاق مصر …نجمنا العالمي محمد صلاح ربما يقود منتخب مصر في مباراة دور الـ 8 في حالة تخطي منتخب الكونغو الديمقراطية مساء الأحد".

وكان محمد صلاح قد سافر إلي إنجلترا من أجل إعادة التأهيل بعد الإصابة التي لحقت به في مواجهة مصر وغانا في الدور الثاني من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.