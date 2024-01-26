أحمد موسى ناعيا العامري فاروق: رحم الله الفقيد

نعى الإعلامي أحمد موسى، نائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتب موسي خلال صفحته علي موقع تويتر،قائلا:" خالص العزاء في وفاة الوزير الاسبق العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي . رحم الله الفقيد وغفر له واسكنه فسيح جناته ، خالص العزاء لآل العامري وكل محبي الفقيد، واتقدم بواجب العزاء للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ومجلس الادارة ولجماهير الاهلي ... البقاء لله



ونعى “خالد العامري”، شقيقه في تدوينه على حسابه الشخصي “فيسبوك”، قائلا: مصاب آل العامري ..

بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة محتسبين صابرين أنعي أخي الغالي :

الشريف/العامري فاروق العامري

وزير الرياضة الأسبق/نائب رئيس النادي الأهلي عن عمر ٥٣ عاما بعد صراع من المرض لمدة ٨٠ يوما

سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب او حساب او عتاب".

صلاة الجنازة على العامري فاروق

وكشف خالد العامري، أن صلاة الجنازة سوف تقام على العامري فاروق، بمسجد الشرطة بأكتوبر أمام هايبر وان بعد صلاة العصر".