فخور بيه.. أحمد موسى مشيدا بـ محمد صلاح: سفير لمصر في العالم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن محمد صلاح لاعب منتخب مصر هو سفير لمصر في كل دول العالم.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "محمد صلاح قوة ناعمة للدولة المصرية، وذات قيمة كبيرة".

وأكد الإعلامي أحمد موسى: "محمد صلاح رمز قوي، ولازم نحافظ عليه، ومفيش حد في العالم مايعرفوش".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "إحنا فخورين بمحمد صلاح ومسيرته، ونشيد به؛ لأننا على علم بقيمة محمد صلاح في العالم".

كما أكد الإعلامي أحمد موسى: "محمد صلاح يستحق الدعم والإشادة والمساندة؛ لأنه صورة مشرفة لمصر".