أحمد موسى: أفريقيا تحتاج إلى 500 مليار دولار لتطوير البنية التحتية

قدم الإعلامي أحمد موسى، تغطية خاصة من غانا لفعاليات مؤتمر الرخاء الأفريقي، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد”.

وقال موسى في برنامجه " علي مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية منخفضة للغاية ".

وتابع :" هناك مشكلة في البنية التحتية داخل دول قارة أفريقيا ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" أفريقيا تحتاج إلى حوالي 500 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وربط الدول الأفريقية ببعضها البعض ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر تسعى للربط التجاري مع الدول الافريقية لتعزيز سبل التعاون مع دول افريقيا ".