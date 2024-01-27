أبطال الكوماندوز شرفونا.. أحمد موسى يهنئ منتخب مصر لليد بكأس الأمم الإفريقية

هنأ الإعلامي أحمد موسى، منتخب مصر لكرة اليد؛ عقب تتويجه بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، للمرة التاسعة في تاريخه، على حساب الجزائر.

<p lang="ar" dir="rtl">منتخب مصر لكرة اليد يفوز ببطولة امم افريقيا بعد تغلبه في النهائي علي المنتخب الجزائري بنتيجة ٢١/٢٩ .. مبروك لرجال المنتخب المصري شرفتونا يا ابطال الكوماندوز .. مصر تتأهل لاولمبياد باريس … تستحقوا كل التحية والاحترام علي ما قدمتوه منذ بداية البطولة وحتي الفوز بها ..شكرا لكم</p>— أحمد موسى - Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/ahmeda_mousa/status/1751297713574965738?ref_src=twsrc%5Etfw">January 27, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>" src="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">منتخب مصر لكرة اليد يفوز ببطولة امم افريقيا بعد تغلبه في النهائي علي المنتخب الجزائري بنتيجة ٢١/٢٩ .. مبروك لرجال المنتخب المصري شرفتونا يا ابطال الكوماندوز .. مصر تتأهل لاولمبياد باريس … تستحقوا كل التحية والاحترام علي ما قدمتوه منذ بداية البطولة وحتي الفوز بها ..شكرا لكم</p>— أحمد موسى - Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/ahmeda_mousa/status/1751297713574965738?ref_src=twsrc%5Etfw">January 27, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>">

وقال موسى عبر حسابه الشخصي على منصة اكس: "منتخب مصر لكرة اليد يفوز ببطولة أمم إفريقيا بعد تغلبه في النهائي علي المنتخب الجزائري بنتيجة 29-21 .. مبروك لرجال المنتخب المصري شرفتونا يا أبطال الكوماندوز .. مصر تتأهل لأولمبياد باريس … تستحقوا كل التحية والاحترام على ما قدمتوه منذ بداية البطولة وحتى الفوز بها ..شكرا لكم".

نجح منتخب مصر لكرة اليد في الفوز على نظيره الجزائري 29-21 في نهائي بطولة أمم إفريقيا ليتوج رسميا ببطولة كأس الأمم الإفريقية والحفاظ على اللقب للنسخة الثالثة على التوالي ، والتاسعة في تاريخه.

وبهذا التتويج يتأهل المنتخب الوطني لكرة اليد مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي تنطلق في أغسطس المقبل.

ويتأهل أيضا أول 5 مراكز ببطولة أمم إفريقيا وهم مصر والجزائر وتونس وكاب فيردي وغينيا لبطولة العالم القادمة 2025.

جاءت قائمة المنتخب كالتالي:- “كريم هنداوي، محمد علي، محمد عصام الطيار، أحمد هشام سيسا، مازن رضا، علي زين، عبد الرحمن فيصل، حسن قداح، أحمد خيري، يحيى الدرع، سيف الدرع، يحيى خالد، مهاب سعيد، محسن رمضان، محمد سند، أكرم يسري، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل، وخالد وليد“.