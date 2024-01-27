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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى : غانا من أكبر 10 دول في العالم إنتاجًا للذهب

أحمد موسى
أحمد موسى

قدم الإعلامي أحمد موسى، تغطية خاصة من غانا لفعاليات مؤتمر الرخاء الأفريقي، في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد”.

 

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وقال موسى "غانا تطل على ساحل غينيا الذي يطلق عليه ساحل الذهب ".

وتابع"غانا كان يطلق عليها ساحل الذهب وعدد سكانها حوالي 32 مليون نسمة".

وأضاف "غانا تعتبر من أكبر 10 دول في العالم انتاجا للذهب".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  القارة الافريقية عدد سكانها حوالي 1.4 مليار نسمة وقارة أفريقيا تحتل الصدارة عالميا في المعادن ولدى القارة احتياطي بترول كبير للغاية ، والقارة تحتوي على الذهب والكثير من المعادن النفيسة".

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