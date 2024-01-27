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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد قرار محكمة العدل الدولية.. أحمد موسى: إسرائيل لا تحترم القانون الدولي

أحمد موسى
أحمد موسى

علق  الإعلامي أحمد موسى، على قرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة .

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " علي مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  ردود الأفعال على قرار محكمة العدل الدولية قوية للغاية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر رحبت بقرارات محكمة العدل الدولية لكن كنا نتمنى بتبني قرار بوقف إطلاق النار بشكل فوري".

أضاف الإعلامي أحمد موسى :" الأهم من قرار محكمة العدل الدولية هو آلية تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، والمحكمة أعطت إسرائيل مهلة شهر كي ترسل إجراءاتها لتطبيق قرار المحكمة".

أكمل الإعلامي أحمد موسى :" إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، وقامت بمهاجمة محكمة العدل الدولية فور صدور القرار  "، مضيفا:"  إسرائيل تروج إلى أكاذيب دائما وتقوم بتدمير قطاع غزة وتقتل الشعب الفلسطيني وليس قيادات حماس".

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