بعد قرار محكمة العدل الدولية.. أحمد موسى: إسرائيل لا تحترم القانون الدولي

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " علي مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ردود الأفعال على قرار محكمة العدل الدولية قوية للغاية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر رحبت بقرارات محكمة العدل الدولية لكن كنا نتمنى بتبني قرار بوقف إطلاق النار بشكل فوري".

أضاف الإعلامي أحمد موسى :" الأهم من قرار محكمة العدل الدولية هو آلية تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، والمحكمة أعطت إسرائيل مهلة شهر كي ترسل إجراءاتها لتطبيق قرار المحكمة".

أكمل الإعلامي أحمد موسى :" إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، وقامت بمهاجمة محكمة العدل الدولية فور صدور القرار "، مضيفا:" إسرائيل تروج إلى أكاذيب دائما وتقوم بتدمير قطاع غزة وتقتل الشعب الفلسطيني وليس قيادات حماس".