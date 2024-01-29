العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

شهدت أسعار البقوليات، ارتفاعًا كبيراً خلال الأيام الماضية؛ حيث تراوح سعر كيلو الفول البلدي بين 40 و 42 جنيها، وسجل كيلو الفاصوليا البيضاء سعر 110 جنيهات فيما تراوح سعر كيلو العدس الأصفر بين 60 و 70 جنيها، وسجل كيلو الحمص 100 جنيه، واللوبيا البلدي بـ 120 جنيها.



نستورد 98% من العدس



وأكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين أننا نزرع البقوليات بكميات قليلة ونستورد الباقي من الخارج ، حيث نستورد 98 % من العدس من الخارج ، كما نستورد حوالى 80 % من الفول البلدي ، وكذلك 80% من فول الصويا ، و50% من الذرة والقمح لذا ترتبط بأسعار الدولار سواء ارتفع أو انخفض .

وأوضح "أبو صدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن هناك ارتفاع فى أسعار البقوليات فى الخارج نتيجة زيادة أسعار مستلزمات إنتاج زراعتها ، فضلا عن ارتفاع أسعار الدولار .

نسب الاكتفاء الذاتي



وأضاف "نقيب الفلاحين " أن السوق المحلى حاليا متأثر بالأسواق العالمية لأنه لدينا اكتفاء ذاتي من العدس بنسبة 2%، والفول بنسبة 20% ، والقمح بنسبة 50% ، مشددا على ضرورة ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار ، مطالبا بتغيير المجموعة الاقتصادية لضبط الاقتصاد المصري .

أسعار الفاصوليا البيضاء

وأشار حسين أبوصدام إلي أننا نستورد أيضًا جميع مستلزمات زراعة البقوليات ، مؤكدا أن أسعار الفاصوليا البيضاء واللوبيا تخطت 100 جنيهً نتيجة ارتباك الأسواق العالمية والمحلية .

كما ناشد " نقيب الفلاحين " بضرورة تفعيل دور الإرشاد الزراعي والتعاون والتدريب لتطبيق الزراعة المناسبة لإنتاج البقوليات بكميات تناسبها الأراضي.

