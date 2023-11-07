على أصوله.. طريقة عمل الفول المدمس في المنزل.

يعتبر الفول المدمس من الأكلات الشعبية والأطباق الرئيسية على سفرة الفطور لدي أغلب المصريين كما أنه مناسب تناوله في العشاء أو سحور سريع وهو محبب لدى الكثير من الاشخاص خصوصا أنه من البقوليات التي تحتوي على بروتينات وألياف وعناصر غذائية صحية عديدة.

ونقدم فيما يلي خطوات عمل الفول المدمس في المنزل:



طريقة عمل الفول المدمس المصري:

المقادير:

‏- 1 عبوة فول

‏- 1/3 كوب زيت

‏- 5 طماطم عصير

‏- 4 فص ثوم مفروم

‏- 1 بصل مفروم

‏- 1 فلفل حار

‏- 2 ليمون

‏- 2 معلقة كبيرة طحينة

‏- 1 معلقة كبيرة خل

‏- 1 معلقة صغيرة ملح

‏- ½ معلقة صغيرة كمون

‏- ½ معلقة صغيرة شطة



الطريقة

فى مقلاة على حرارة متوسطة نضع الزيت يسخن ثم نضيف البصل والثوم والفلفل الحار دفعة واحدة ونقلب لمدة 3 دقائق.

ونضيف عصير الطماطم ونضع التوابل وحين تتسبك الصلصه نضع الفول والخل والليمون والطحينة ونقلب لمدة دقيقتين ثم يقدم.