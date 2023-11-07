عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على أصوله.. طريقة عمل الفول المدمس في المنزل.

فول مدمس
فول مدمس

يعتبر الفول المدمس من الأكلات الشعبية والأطباق الرئيسية على سفرة الفطور لدي أغلب المصريين كما أنه مناسب تناوله في العشاء أو سحور سريع وهو محبب لدى الكثير من الاشخاص خصوصا أنه من البقوليات التي تحتوي على بروتينات وألياف وعناصر غذائية صحية عديدة.

ونقدم فيما يلي خطوات عمل الفول المدمس في المنزل:


طريقة عمل الفول المدمس المصري:
المقادير:

‏-  1 عبوة فول
‏-  1/3 كوب زيت
‏-  5 طماطم عصير
‏-  4 فص ثوم مفروم
‏-  1 بصل مفروم
‏-  1 فلفل حار
‏-  2 ليمون
‏-  2 معلقة كبيرة طحينة
‏-  1 معلقة كبيرة خل
‏-  1 معلقة صغيرة ملح
‏-  ½ معلقة صغيرة كمون
‏-  ½ معلقة صغيرة شطة


الطريقة
فى مقلاة على حرارة متوسطة نضع الزيت يسخن ثم نضيف البصل والثوم والفلفل الحار دفعة واحدة ونقلب لمدة 3 دقائق.

ونضيف عصير الطماطم ونضع التوابل وحين تتسبك الصلصه نضع الفول والخل والليمون والطحينة ونقلب لمدة دقيقتين ثم يقدم.

فول مدمس مدمس فول فوائد الفول بقوليات بروتينات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

طيران الاحتلال يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

انتقال أحمد فتوح لـ الأهلي نهاية الموسم.. معتز إينو يفجر مفاجأة

موضوعات متعلقة

فاكهة غير منتشرة بالأسواق.. تقلل خطر الإصابة بالسرطان وتخفض مستوى السكر بالدم

تحذير عاجل من الصحة العالمية بسبب جدري القرود | تطورات صادمة

تحذير عاجل من الصحة | هذه الحقنة لعلاج البرد تسبب الوفاة

على طريقة رضوى الشربيني.. خطوات عمل شامبو في المنزل

8 أطعمة تزيد من دهون البطن .. احذرها

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023: كوني لطيفة مع نفسك

برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023.. احتفظي بثقتك بمهاراتك وقدراتك

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023|احرصي على الراحة والتأمل أو اليوجا

ترشيحاتنا

القضاة الجدد يؤدون اليمين القانونية بمجلس الدولة.. صور

لديها قنابل وليس واحدة فقط..خبير يوضح طرق محاكمة إسرائيل دوليا على تهديها بالنووي

تحقيق فرنسي في علاقة روسيا بوضع علامة نجمة داود على مبان بباريس

قرار عاجل ضد مرتضى منصور بسبب محمود الخطيب

العثور على جثة بالظهير الصحراوى في التجمع الأول | الأمن يكشف اللغز

ضم أصحاب المراكب الشراعية والقوارب غير الآلية إلى منظومة العمالة غير المنتظمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة بيومي فؤاد ومحمد سلام.. هجوم نارى ودفاع شرس.. ما مصير الكبير أوي؟

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

مأساة تضرب هوليوود.. وفاة ممثل شهير و3 من أبنائه في حادث أليم

فيديو

"جثامين تأكلها الطيور".. شهادة أطفال فلسطينيين ناجين من القصف| فيديو

انتقادات لاذعة.. نجوم هاجموا بيومي فؤاد| شاهد

سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

إندونيسي لزوار أحد المولات: بطيخة لفلسطين و100 ألف روبية لإسرائيل|شاهد رد الفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ