ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول يوميا

يعد الفول من الأكلات الشهية التي يحرص عدد كبير من الأشخاص على تناولها بشكل يومي في وجبة الإفطار فما تأثير هذه العادة على الجسم.

ووفقا لما جاء فى موقع “eatingwell” نعرض لكم أهم فوائد الفول يوميا وأضراره.

يقول ياني بابانيكولاو، MPH، وهو باحث في مجال التغذية ورئيس شركة Nutritional Strategies, Inc: "إن الحصول على المزيد من هذه العناصر الغذائية في نظامك الغذائي يعزز الشبع ويساعد على إبقائك ممتلئًا لفترات أطول وتشير الأدلة المتراكمة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من البروتين والألياف لهم مؤشر كتلة الجسم أكثر صحة.

يمكنك تحسين صحة أمعائك

تعج أمعائك بالبكتيريا النافعة التي تساعد على الحماية من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب، وأمراض الأمعاء الالتهابية، والسرطان.

تحتاج هذه البكتيريا الجيدة إلى الألياف كوقود فإن تحلل الألياف بواسطة البكتيريا الجيدة ينتج أحماض دهنية قصيرة السلسلة، والتي ثبت أنها تساعد في تعزيز المناعة وتقليل الالتهاب.

وفي النهاية، هذا يعني أن الألياف الموجودة في الفول يمكن أن تساعد في منع ظهور المرض

تقلل من خطر أمراض القلب

يتملك الفول فوائد متعددة في الوقاية من امراض القلب

على سبيل المثال تخفض الألياف الموجودة في الفول نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم وضربات القلب.

الحصول على اغلب العناصر الغذائية



البوتاسيوم ليس هو العنصر الغذائي الوحيد الذي يمكننا الاستفادة منه أكثر. وفقًا للمبادئ التوجيهية الغذائية للأمريكيين، يعاني معظم الأشخاص من نقص حمض الفوليك والكالسيوم والمغنيسيوم والألياف والفيتامينات A وC وD وE بالإضافة إلى الحديد.

وهناك بحث يوضح أن الأمريكيين الذين يتناولون الفول كجزء من نظامهم الغذائي النموذجي يحصلون على المزيد من الألياف والبوتاسيوم والكالسيوم والفولات والحديد والمغنيسيوم وفيتامين E مقارنة بمن لا يتناولون الفول

أضرار تناول الفول يوميا



زيادة الغازات

كلما أكلت أكثر من الفول كلما كانت الغازات أكثر لأن الفول يحتوى على السكريات قليلة التعدد، وهو نوع طبيعي من السكر لا يمكننا هضمه بالكامل يمكن أن تسبب الغازات خاصة إذا لم يكن جهازك الهضمي معتادًا عليه أو لديك اضطرابات فى الجهاز الهضمي.