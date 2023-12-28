طريقة تجميد البطاطس طوال السنة

يعد تجميد البطاطس من الحيل المذهلة التي تساعد في إعدادها للطهي في اى وقت والاحتفاظ بها لفترة طويلة دون أن تتلف أو تنتج براعم

قدم موقع thekitchn عدة نصائح حول كيفية تجميد البطاطس بطريقة صحيحة.



ابدأ بالبطاطس الطازجة

هناك بعض العلامات المهمة التي يجب مراعاتها عند التسوق لها والبطاطس الجيدة تكون صلبة وخالية من البقع الصغيرة الناعمة على السطح.

بالإضافة إلى ذلك، إذا بدأت تتجعد أو تفوح منها رائحة العفن، فقد تكون البطاطس بدأت تتلف لذا لابد من تجنبها عند الرغبة في تخزينها.

بطاطس قديمة لاتصلح للتجميد



قطع البطاطس

إذا كنت تعرف كيف ستقدم البطاطس المجمدة لاحقًا، فقم بتقشيرها وتقطيعها إلى أي شكل ستحتاجه لهذا الطبق وعلى سبيل المثال، إذا كنت تخطط لإعداد بطاطس مقلية بالمقلاة الهوائية مع البطاطس المجمدة، قشرها (إذا رغبت في ذلك)، وقم بتقطيعها بالطول إلى ألواح بعرض 1/4 بوصة.

إذا كنت تخططين لاستخدام البطاطس المهروسة أو فطيرة الراعي ، يمكنك ببساطة تقشيرها وتقطيعها إلى قطع بحجم 1 بوصة، تمامًا كما تفعل قبل غليها.

إذا لم تكوني متأكدًة من كيفية استخدام البطاطس المجمدة، قطيعها إلى ألواح أو مكعبات كبيرة بما يكفي بحيث يمكنك إعادة تشكيلها حسب الحاجة، واتركها على القشرة إلا إذا كنت تعلم أنك تفضل البطاطس بدونها بشكل عام.



اسلقي البطاطس جزئيًا

جلب وعاء كبير من الماء غير المملح ليغلي ثم أضف البطاطس المجهزة واطهيها حتى تصبح طرية ولكن دون أن تتفتت بعد، حوالي 3 إلى 5 دقائق للقطع الصغيرة، و4 إلى 7 دقائق للقطع الأكبر ويعتمد التوقيت الدقيق على حجم قطع البطاطس.



تبريد وتجفيف البطاطس

أخرجي البطاطس من الماء المغلي، ثم ضعيها في حمام جليدي لإيقاف عملية الطهي فورًا.

- تُصفى البطاطس في مصفاة، وتُرج للتخلص من الماء الزائد.

قم بتجميد البطاطس في صينية الفرن وضعيها على صينية خبز كبيرة، ووزعيها حتى لا تلمسها، ثم أدخليها إلى الفريزر لمدة 6 إلى 12 ساعة، أو حتى تتجمد كل قطعة بشكل صلب.



قم بتخزين البطاطس

اسحبي قطع البطاطس من الورقة وضعها في كيس بلاستيكي محكم الغلق أو حاوية أخرى محكمة الغلق وستستمر قطع البطاطس المجمدة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.