عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تجميد البطاطس طوال السنة

تخزين البطاطس
تخزين البطاطس

يعد تجميد البطاطس من الحيل المذهلة التي تساعد في إعدادها للطهي في اى وقت والاحتفاظ بها لفترة طويلة دون أن تتلف أو تنتج براعم 

قدم موقع thekitchn  عدة نصائح حول كيفية تجميد البطاطس بطريقة صحيحة. 

تتاكل ولا لأ؟.. سبب غير متوقع وراء البقع الصفراء والبُنية على الطماطم

أميرة الذهب تشعل السوشيال ميديا.. فما قصتها؟


ابدأ بالبطاطس الطازجة 

 هناك بعض العلامات المهمة التي يجب مراعاتها عند التسوق لها والبطاطس الجيدة تكون صلبة وخالية من البقع الصغيرة الناعمة على السطح.

 بالإضافة إلى ذلك، إذا بدأت تتجعد أو تفوح منها رائحة العفن، فقد تكون البطاطس بدأت تتلف لذا لابد من تجنبها عند الرغبة في تخزينها. 

 

بطاطس قديمة لاتصلح للتجميد
بطاطس قديمة لاتصلح للتجميد


قطع البطاطس 

إذا كنت تعرف كيف ستقدم البطاطس المجمدة لاحقًا، فقم بتقشيرها وتقطيعها إلى أي شكل ستحتاجه لهذا الطبق وعلى سبيل المثال، إذا كنت تخطط لإعداد بطاطس مقلية بالمقلاة الهوائية مع البطاطس المجمدة، قشرها (إذا رغبت في ذلك)، وقم بتقطيعها بالطول إلى ألواح بعرض 1/4 بوصة.

 إذا كنت تخططين لاستخدام البطاطس المهروسة أو فطيرة الراعي ، يمكنك ببساطة تقشيرها وتقطيعها إلى قطع بحجم 1 بوصة، تمامًا كما تفعل قبل غليها. 

إذا لم تكوني متأكدًة من كيفية استخدام البطاطس المجمدة، قطيعها إلى ألواح أو مكعبات كبيرة بما يكفي بحيث يمكنك إعادة تشكيلها حسب الحاجة، واتركها على القشرة إلا إذا كنت تعلم أنك تفضل البطاطس بدونها بشكل عام. 


اسلقي البطاطس جزئيًا 

جلب وعاء كبير من الماء غير المملح ليغلي ثم أضف البطاطس المجهزة واطهيها حتى تصبح طرية ولكن دون أن تتفتت بعد، حوالي 3 إلى 5 دقائق للقطع الصغيرة، و4 إلى 7 دقائق للقطع الأكبر ويعتمد التوقيت الدقيق على حجم قطع البطاطس. 


تبريد وتجفيف البطاطس

أخرجي البطاطس من الماء المغلي، ثم ضعيها في حمام جليدي لإيقاف عملية الطهي فورًا. 

- تُصفى البطاطس في مصفاة، وتُرج للتخلص من الماء الزائد.
قم بتجميد البطاطس في صينية الفرن وضعيها على صينية خبز كبيرة، ووزعيها حتى لا تلمسها، ثم أدخليها إلى الفريزر لمدة 6 إلى 12 ساعة، أو حتى تتجمد كل قطعة بشكل صلب. 


قم بتخزين البطاطس 

اسحبي قطع البطاطس من الورقة وضعها في كيس بلاستيكي محكم الغلق أو حاوية أخرى محكمة الغلق وستستمر قطع البطاطس المجمدة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

البطاطس بطاطس مقلية تخزين البطاطس رائحة العفن تجميد البطاطس طريقة تجميد البطاطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

بقضية رشوة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات

التفاصيل الكاملة لإنتقال عمر كمال للأهلي

موضوعات متعلقة

عشان تطلع مظبوطة.. اليك طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

دراسة: الالتهاب الرئوي يزيد الإصابة بمرض خطير.. لازم تعالجه بسرعة

دراسة دنماركية: فيتامين د يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

دراسة.. المتحور الجديد من أوميكرون ينتشر بسرعة في الهند

طريقة جديدة لاكتشاف سرطان الرئة بسرعة

عددها كبير .. أسباب غير متوقعة لزيادة برودة القدمين

اكتشاف دواء جديد لعلاج آلام المفاصل المزمنة

اكتشف علاج برودة القدمين المبالغ فيها

ترشيحاتنا

عملت 60 علاقة وكنت بخدر السيدات.. اعترافات طبيب نساء روض الفرج بعد ابتزاز مرضاه في عيادته

كارثة على النظام الاقتصادي.. قرار أمريكي وشيك يهدد بتدمير الدولار

كتائب القسام تسقط طائرة استطلاع إسرائيلية في تل الزعتر

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي السوبر المصري

تحويلات مرورية تزامنا مع إنشاء كوبري مشاة بمحور الشهيد في القاهرة

أقوي من تصور حماس .. جانتس: إسرائيل مستعدة للمرحلة التالية من الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازاى تخزن الكرفس لعام كامل.. طازج ومطبوخ

طريقة تجميد البطاطس طوال السنة

عشان تطلع مظبوطة.. اليك طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

فيديو

شرط وحيد للزواج وهدية غريبة.. سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان

احجز شقتك الآن.. شروط وتفاصيل سكن لكل المصريين |فيديو

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في أسعار الذهب| ماذا يحدث ؟.. فيديو

هل تعطل الدراسة وتحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس ورفع حالة الطوارئ.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ