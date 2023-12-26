تتاكل ولا لأ؟.. سبب غير متوقع وراء البقع الصفراء والبُنية على الطماطم

تعد الطماطم من أشهر أنواع الخضروات في العالم، حيث تدخل في إعداد آلاف الأكلات الشهية فضلا عن فوائدها الصحية.

ولكن هناك بعض العلامات الغريبة التي تظهر على الطماطم ولا يعلم الأشخاص سببها أو تأثيرها على الصحة.

ووفقا لما جاء في موقع laidbackgardener فإن تناول الطماطم ذات البقع الصفراء والبنية آمن في حالة واحدة وهى إزالة الجزء المصاب من الخارج والداخل أيضا.

ولايعلم كثيرون أن البقع الصفراء أو البيضاء على الطماطم يكون بسببها اللحم الداخلى أبيض اللون وإسفنجيًا وغير صالح للأكل وعلينا إزالة ما يقرب من نصف كمية الطماطم للتخلص منه.

الطماطم الخاصة بك تعاني من بقعة السحاب ويبدو هذا وكأنه مرض، ولكنه في الواقع نتيجة لإصابات ناجمة عن حشرات خارقة، وعادة ما تكون حشرات ذات رائحة كريهة أو حشرات ذات أقدام ورقية وهناك العديد من الأنواع التي تزور حدائقنا وتسبب هذا النوع من الضرر.

بقع بنية وصفراء

وهناك حشرات ذات رائحة كريهة، على شكل درع يمكن أن تسمى النتن تستهدف الطماطم.

أما البق ذو الأقدام الورقية، الذي يُرى غالبًا في المناخات المعتدلة إلى حد ما، متشابه، ولكنه أكثر استطالة مع هياكل تشبه الأوراق على أرجلها.

وتقوم هذه الحشرات بثقب الثمرة بمنبرها ويحقنها بالإنزيمات التي تعمل على تسييل لحم الطماطم حتى تتمكن بعد ذلك من امتصاصه، مما يترك جرحًا يتحول إلى اللون الأبيض أو الأصفر من الخارج بمرور الوقت.