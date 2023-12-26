عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تتاكل ولا لأ؟.. سبب غير متوقع وراء البقع الصفراء والبُنية على الطماطم

الطماطم
الطماطم

تعد الطماطم من أشهر أنواع الخضروات في العالم، حيث تدخل في إعداد آلاف الأكلات الشهية فضلا عن فوائدها الصحية.

ولكن هناك بعض العلامات الغريبة التي تظهر على الطماطم ولا يعلم الأشخاص سببها أو تأثيرها على الصحة.

علامات غير متوقعة تكشف الزبادي الفاسد من السليم .. تعرف عليها

أسعار البصل نزلت النص .. اعرف الطريقة الصحيحة لتخزينه دون تلف

ووفقا لما جاء في موقع laidbackgardener فإن تناول الطماطم ذات البقع الصفراء والبنية آمن في حالة واحدة وهى إزالة الجزء المصاب من الخارج والداخل أيضا.

 ولايعلم كثيرون أن البقع الصفراء أو البيضاء على الطماطم يكون بسببها اللحم الداخلى أبيض اللون وإسفنجيًا وغير صالح للأكل وعلينا إزالة ما يقرب من نصف كمية الطماطم للتخلص منه. 

الطماطم الخاصة بك تعاني من بقعة السحاب ويبدو هذا وكأنه مرض، ولكنه في الواقع نتيجة لإصابات ناجمة عن حشرات خارقة، وعادة ما تكون حشرات ذات رائحة كريهة أو حشرات ذات أقدام ورقية وهناك العديد من الأنواع التي تزور حدائقنا وتسبب هذا النوع من الضرر.

بقع بنية وصفراء
بقع بنية وصفراء

وهناك حشرات ذات رائحة كريهة، على شكل درع يمكن أن تسمى النتن تستهدف الطماطم.

أما البق ذو الأقدام الورقية، الذي يُرى غالبًا في المناخات المعتدلة إلى حد ما، متشابه، ولكنه أكثر استطالة مع هياكل تشبه الأوراق على أرجلها.

وتقوم هذه الحشرات بثقب الثمرة بمنبرها ويحقنها بالإنزيمات التي تعمل على تسييل لحم الطماطم حتى تتمكن بعد ذلك من امتصاصه، مما يترك جرحًا يتحول إلى اللون الأبيض أو الأصفر من الخارج بمرور الوقت.

الطماطم البقع الصفراء البقع البيضاء الطماطم الفاسدة علامات الطماطم الفاسدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأحد والإثنين الأسبوع القادم إجازة بأمر البنك المركزي لهذا السبب

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

رونالدو ينفرد بصدارة قائمة هدافي العالم في 2023

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

موضوعات متعلقة

بتحمي من كل حاجة.. فاكهة لن تخطر ببالك تمنع أشهر الأمراض

تزيد في الشتاء.. 5 وصفات طبيعية لعلاج القشرة| أبرزها الحلبة

احترس.. 7 أخطاء شائعة في حفظ الطعام بالثلاجة

طريقة عمل الخبز الفينو في المنزل

علامات غير متوقعة تكشف الزبادي الفاسد من السليم .. تعرف عليها

جربت كل حاجة ومفيش نتيجة.. علاج رائحة القدم الكريهة نهائيا

طريقة عمل السمبوسك بالطعمية بمذاق شهي

طريقة عمل محشي ورق عنب بالكوارع بمذاق شهي

ترشيحاتنا

غرامة كبرى تنتظر مروجي الأخبار الكاذبة عن طقس ليلة رأس السنة| تفاصيل

قيادي في حماس يكشف عن مفاوضات مع عدة دول بشأن تبادل الأسرى

بيان عاجل من حماس بعد جريمة حرب إسرائيلية بحق شهداء غزة

اللجنة الأولمبية: إيقاف هشام حطب.. وياسر إدريس قائما بالأعمال

اتصال هاتفي عاجل من بايدن بأمير قطر بشأن غزة |ماذا يحدث؟

صلاح خارج المنافسة.. هالاند يحصد جائزة جديدة في 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتاكل ولا لأ؟.. سبب غير متوقع وراء البقع الصفراء والبُنية على الطماطم

بسبب الزبادي.. لن تصدق ما فعلته فتاة تشيلية في أخيها

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

هنري ميلر .. منعت روايته الأولى 27 عاما ما قصته؟

فيديو

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

جنون الذهب مستمر| السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعاره

صدمة للتجار بسبب الدولار المجمد.. ومفاجأة تنتظر أسعار الفائدة

رامي إمام يكشف عن التعاون مع ياسمين صبري: موهبة مميزة ومتطورة |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ