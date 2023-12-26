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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات غير متوقعة تكشف الزبادي الفاسد من السليم .. تعرف عليها

علامات الزبادي
علامات الزبادي

قبل تناول الأطعمة القابلة للتلف مثل الزبادي، من المهم معرفة ما إذا كان الزبادي لا يزال صالحًا للأكل أم لا للوقاية من الأضرار الصحية خاصة إذا كان هناك اطفال 

فيما يلي بعض العلامات التي يجب البحث عنها في الزبادي وذلك وفقا لما جاء في موقع eatingwell.

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شكله 
إذا لاحظت أن علبة الزبادي منتفخة قبل فتحها، فهذه علامة على التخمر والفساد، قم برميها أو إعادتها إلى المتجر لاسترداد أموالك.

الاستثناء هو إذا كنت على ارتفاع عالٍ، حيث يمكن أن تنتفخ جميع أنواع الحاويات بسبب الاختلافات في ضغط الهواء داخل الحاوية وخارجها.

عند فتح الزبادي المبرد لأول مرة، قد تلاحظ وجود طبقة من السائل المائي على السطح.

هذا السائل هو مصل اللبن، وهو أمر لا داعي للقلق بشأنه، ما عليك سوى تحريكه مرة أخرى إلى الزبادي، ومع ذلك،  إذا رأيت تغيرًا في قوام الزبادي، مثل وجود كمية كبيرة غير عادية من السائل أو السائل الذي لا يزال مرئيًا بعد التحريك، فيجب عليك التخلص منه.
جب عليك أيضًا التخلص من الزبادي الذي يحتوي على أي عفن ملحوظ و لا يساعد كشط أو جرف العفن، حيث أنه بمجرد وجود أي عفن تتلوث الحاوية بأكملها.

الرائحة
يجب أن يكون للزبادي الطازج رائحة محايدة ما لم يكن منكهًا.

إذا لاحظت وجود أي روائح كريهة أو حامضة أو كريهة، فقد حان الوقت للتخلص منها.

المذاق
نأمل أن تمنحك النصائح المذكورة أعلاه معلومات كافية لاكتشاف الزبادي الفاسد، ولكن إذا كنت تريد التأكد أكثر، يمكنك تذوق ملعقة صغيرة لمعرفة ما إذا كان الزبادي لا يزال جيدًا.

قد يكون مذاق الزبادي الفاسد قديمًا أو حامضًا بشكل استثنائي، وتجنب ابتلاعه وتخلص من الحاوية بأكملها.
 

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