علامة تظهر في الحمام تكشف الإصابة بالسرطان| ليست النزيف

لا يسبب سرطان المرارة عادةً علامات أو أعراض إلا في وقت لاحق من مسار المرض، عندما يكون الورم كبيرًا أو منتشرًا، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تظهر الأعراض مبكرًا وتؤدي إلى التشخيص المبكر وإذا تم اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة ، فقد يعمل العلاج بشكل أفضل.

أعرض سرطان المرارة

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك ، نرصد الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض سرطان المرارة ما يلي:

ألم في البطن

يعاني معظم الأشخاص المصابين بسرطان المرارة من آلام في البطن غالبًا ما يكون في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

الغثيان و القيء

يعاني بعض الأشخاص المصابين بسرطان المرارة أحيانًا من القيء كعرض من الأعراض.

اليرقان

إذا أصبح السرطان كبيرًا بما يكفي لسد القنوات الصفراوية، فلن تتمكن الصفراء من الكبد من التصريف إلى الأمعاء.

يمكن أن يتسبب هذا في تراكم مادة كيميائية صفراء مخضرة (تسمى البيليروبين) في الصفراء في الدم واستقرارها في أجزاء مختلفة من الجسم و غالبًا ما يمكن رؤية اللون الأصفر لليرقان في الجلد والجزء الأبيض من العين.

كتل في البطن

إذا كان السرطان يسد القنوات الصفراوية، يمكن أن تنتفخ المرارة ويمكن أن ينتشر سرطان المرارة إلى الأجزاء القريبة من الكبد.



يمكن أن يشعر الطبيب أحيانًا بهذه التغييرات على شكل كتل على الجانب الأيمن من البطن ويمكن رؤيتها في اختبارات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية.

أعراض أخرى لسرطان المرارة



تشمل الأعراض الأقل شيوعًا لسرطان المرارة ما يلي:

فقدان الشهية

فقدان الوزن

تورم في البطن

حمى

حكة في الجلد

البول الداكن

براز فاتح اللون أو دهني

لون البول

ضع في اعتبارك: سرطان المرارة أمر نادر الحدوث من المرجح أن تكون هذه الأعراض ناجمة عن شيء آخر غير سرطان المرارة. على سبيل المثال، يعاني الأشخاص المصابون بحصوات المرارة من العديد من هذه الأعراض نفسها.

وهناك العديد من الأسباب الشائعة لألم البطن أكثر من سرطان المرارة كما أن التهاب الكبد (التهاب الكبد الناجم عن عدوى فيروسية) هو سبب أكثر شيوعًا لليرقان.

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من أي من هذه المشكلات، فمن المهم زيارة الطبيب على الفور حتى يمكن العثور على السبب وعلاجه، إذا لزم الأمر.