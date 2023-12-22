نزول الأسعار.. علامات تكشف البصل الفاسد من الجيد

تصدرت أسعار البصل الترند خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاعها شديد حيث وصل سعر الكيلو في بعض المناطق ل 50 جنيه.

واتخذت الحكومة المصرية عدة اجراءات للسيطرة على هذه الأزمة من بينها القبض على المحتكرين وضبط أسعار البصل في السوق ومراقبة الأسواق ووقف التصدير للخارج.

وبالفعل انخفض سعر البصل 20 و 25 جنيه في مختلف الأسواق المحلية ولكن بعض التجار مازالوا يحاولون حصاد المكاسب على حساب المواطن العادي.

ويقوم التجار ببيع البصل الفاسد على أنه جيد واستغلال الأزمة وإعطائه للمواطنين بنفس سعر كيلو البصل

ووفقا لما جاء في موقع epicurious نعرض لكم العلامات التي تشير إلى أن البصل أصبح فاسدا.

انواع البصل



إذا شعرت بجزء ناعم على البصل عندما تضغط على الورقة بإصبعك، فمن المؤكد أنها فاسدة .

تشمل العلامات الأخرى التى تكشف البصل الفاسد، العفن السطحي (على الرغم من أنه وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يمكن ببساطة غسل قالب الرشاشيات الأسود واخفائها الا إن أو الرائحة الكريهة تكن مميزة ومن الصعب جدًا أن تفوت رائحة كيس من البصل الفاسد

لسوء الحظ، ليست كل علامات التعفن واضحة ويحمل البصل أسرارًا عديدة مثل بعض الأمراض البكتيرية الشائعة تؤثر فقط على طبقة داخلية واحدة من البصل ويمكن أن يكون من الصعب اكتشافها قبل تقطيع البصلة.

إحدى طرق منع ذلك هي تخزين أي البصل تالف بشكل منفصل واستخدامه بسرعة أكبر.

ومن علامات فساد البصل أن يكون به كدمات أو شقوق أو أضرار عامة يكون أكثر عرضة للتدهور والنمو الميكروبي.