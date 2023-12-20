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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد غير متوقعة لقشر البصل

قشر البصل
قشر البصل

انخفض سعر البصل في الآونة الأخيرة كما أعلن المسئولين عن استمرار نزول اسعار هذا النوع من الخضار حتى ينخفض ل 20 أو 30 جنيها. 

ووفقا لما جاء في موقع slurrp نعرض لكم فوائد مذهلة لقشر البصل.

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السماد الغني بالمغذيات:

تعد قشور البصل إضافة قيمة لأكوام أو صناديق السماد، فهي غنية بالنيتروجين والبوتاسيوم والفوسفور، وهي عناصر غذائية أساسية تعزز خصوبة التربة وتعزز نمو النباتات و تساعد إضافة قشر البصل إلى السماد على تكوين تربة كثيفة العناصر الغذائية، مما يفيد حديقتك ويقلل النفايات.

الصبغة الطبيعية:

تحتوي قشر البصل على أصباغ طبيعية يمكن استخدامها لصنع أصباغ جميلة وصديقة للبيئة ويؤدي غلي قشور البصل في الماء إلى إنتاج صبغة ذهبية صفراء إلى برتقالية داكنة، اعتمادًا على تركيز البصل المستخدم ونوعه.

يمكن استخدام هذه الصبغة الطبيعية في العديد من مشاريع القماش والورق، مما يضيف لمسة من الجمال الترابي إلى إبداعاتهم.


خصائص مضادة للالتهابات:

تشير الدراسات إلى أن قشر البصل يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات، وخاصة كيرسيتين وهو فلافونويد ذو تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، مما قد يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم وربما يفيد حالات مثل التهاب المفاصل والحساسية.

صحة الجلد:

قد يوفر تطبيق مستخلصات قشر البصل أو الكمادات موضعيًا فوائد لبعض الأمراض الجلدية.

قد يساعد وجود الكيرسيتين ومضادات الأكسدة الأخرى على حماية البشرة من الجذور الحرة وتعزيز إنتاج الكولاجين وتهدئة التهيج، ومع ذلك من الضروري إجراء اختبار الحساسية قبل استخدام قشر البصل على الجلد، لأنه يمكن أن يسبب ردود فعل تحسسية لدى بعض الأفراد.

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يدعم صحة القلب:

يرتبط الكيرسيتين، الموجود في قشر البصل، بفوائد محتملة للقلب والأوعية الدموية.

تشير بعض الدراسات إلى أن الكيرسيتين قد يساعد في تقليل ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين صحة القلب بشكل عام، ومع ذلك هناك حاجة إلى 

ماء البصل
ماء البصل

مزيد من الأبحاث لفهم آثاره بشكل كامل على صحة القلب والأوعية الدموية.

شاي قشر البصل:

لتحضير شاي قشر البصل، قم ببساطة بغلي قشر البصل الخارجي في الماء لمدة 15-20 دقيقة.

قم بتصفية السائل واستمتع بالشاي الغني بالمغذيات و يعد هذا الشاي مصدرًا للكيرسيتين والمركبات المفيدة الأخرى، والتي قد تساعد في علاج الالتهابات وتوفر دعمًا مضادًا للأكسدة.

 

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