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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجنبي الوقوع فيها| أخطاء تجعل الزبدة فاسدة.. ما هي

الزبدة
الزبدة

تعد الزبدة من الأطعمة الأساسية في أى منزل فهى أفضل مادة دهنية يمكن استخدامها في الطهى سواء من ناحية المذاق أو الفوائد الصحية.

ولكن في بعض الأحيان تجد ربة المنزل أن الزبدة تظهر عليها علامات غريبة بعد مرور فترة من شرائها وتخزينها في المنزل وهذا لا يحدث بسبب غش التاجر وانما نتيجة سوء تخزين الزبدة من قبل ربة المنزل 

ووفقا لما جاء في موقع thekitchn نعرض لكم أهم الأخطاء التي تحول الزبدة الجيدة لفاسدة 

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تخزين الزبدة في درجة حرارة الغرفة:

في البدية يجب معرفة أن الحفظ خارج الثلاجة يمكن فعله فقط مع أنواع الزبدة المملحة .

  

يجب تخزين الزبدة المحفوظة في درجة حرارة الغرفة في حاوية مغطاة، مثل طبق الزبدة أو حافظة الزبدة الفرنسية ، لحمايتها من الحرارة والضوء والأكسجين، وكلها عوامل تشجع على الفساد. 

ضع في اعتبارك أيضًا كمية الزبدة التي تستخدمها ومدى سرعتها وإذا كنت تستخدم التربيتة هنا وهناك فقط، فاحتفظ ببضعة ملاعق كبيرة في درجة حرارة الغرفة وقم بتبريد الباقي، حتى لا يفسد اى جزء

تخزين الزبدة خارج الفريزر
تخزين الزبدة خارج الفريزر

تخزين الزبدة في الثلاجة: 

للتخزين لفترة أطول قليلاً، احفظي الزبدة في الثلاجة، ويفضل أن تكون في الجزء الأكثر برودة وهو المكان الذي يميل إلى الخلف، وتجنبي حفظها في الباب، حيث تتقلب درجات الحرارة .

تخزين الزبدة في الفريزر: 

يجب على مستخدمي الزبدة الذين يشترونها بكميات كبيرة تخزينها  في الفريزر.

سواء قمت بتخزين الزبدة في الثلاجة أو الفريزر، يمكن أن يساعدك الاحتفاظ بها في عبوتها الأصلية في حمايتها من التلف ، والتي تم تصميمها لحماية الزبدة من الضوء والهواء، وكذلك الروائح (الزبدة حساسة وتلتقط الروائح من الأطعمة القريبة بسهولة).


للتخزين في الفريزر، قم بتغليف الزبدة في كيس الفريزر أو أضف طبقة من الغلاف البلاستيكي أو رقائق الألومنيوم لمزيد من الحماية ضد الروائح وحروق الفريز و عند تجميد الزبدة، أو أي طعام، تأكد من وضع ملصق وتاريخ عليه، حتى تتمكن من التعرف عليه بسهولة واستخدامه قبل فوات الأوان.

هناك الكثير من حاويات الزبدة المختلفة إذا تخلصت من العبوة الأصلية أو فضلت عدم تخزينها بهذه الطريقة.

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