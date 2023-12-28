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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطأ فى تخزين الللحمة والفراخ يفسدها.. لن تتوقعه

تخزين اللحمة
تخزين اللحمة

تعد اللحمة والفراخ من الأطعمة الأساسية التي تخزن في الفريزر لمدة عام ولكن قد تتلف وتتحول لطعام سام لذا من المهم تخزينها بشكل صحيح

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ووفقا لما جاء فى موقع “thekitchn ” نعرض لكم طريقة تخزين اللحمة والفراخ لمدة سنة 
إذا كان هناك شيء واحد يجب معرفته عند تحضير اللحوم والفراخ للفريزر، فهو أنه لا ينبغي عليك تجميد اللحوم في صينية البقالة والغلاف البلاستيكي أو كيس البقالة البلاستيك 

وذلك لأنه عند القيام بهذه الطريقة، لن تكون اللحوم والفراخ محمية من درجات الحرارة القاسية للمجمد وستتلف  خلال أسابيع بدلاً من أن تظل جيدة لعدة أشهر.

بدلا من ذلك، انقل اللحوم إلى مكان تخزين أفضل على المدى الطويل و يمكن أن تكون هذه أكياسًا بسحاب مخصصة للتجميد  حيث يساعد البلاستيك السميك على العزل والحماية، ويسهل التخزين والذوبان أو يمكنك لف أجزاء اللحم مرتين في طبقة من الغلاف البلاستيكي متبوعة بطبقة من رقائق الألومنيوم الثقيلة أو ورق التجميد .

من الأفضل تجميد اللحوم بسرعة، كما أن تقسيم اللحوم إلى أجزاء بحجم الوجبة سيساعد في ذلك، و على سبيل المثال، قم بتجميد اللحم المفروم في أجزاء تزن رطلًا واحدًا، أو قم بتجميد صدور الدجاج بشكل فردي، أو قم بتجميد لحم الخنزير المقدد في لفائف مفردة  وهذا لا يجعل من السهل الحصول على ما تحتاج إليه فحسب، بل يساعد أيضًا على تجميد كل شيء بشكل أسرع.

جهز الفريزر
تأكد من أن الفريزر الخاص بك يعمل عند درجة الحرارة الصحيحة قبل تخزين الأشياء فيه، واعتاد على تسمية كل شيء بالتاريخ والوصف. 

توصي وزارة الزراعة الأمريكية بفترة صلاحية التجميد لمدة عام تقريبًا للحوم النيئة (أقل قليلاً إذا تم تقطيعها إلى قطع)، وشهرين للحوم الجاهزة (النقانق، واللحوم الباردة)، وشهرين إلى أربعة أشهر للحوم المطبوخة، لذلك يجب وضع العلامات سوف تساعدك على تتبع هذا بشكل أفضل.

حفظ-الطعام-بالثلاجة3
حفظ-الطعام-بالثلاجة3


كل ما تحتاج لمعرفته حول تجميد القطع الكاملة
على الرغم مما قد تعتقده، فإن تجميد الدجاج أو اللحمة البقري لا يقتصر على الصدور أو اللحمة المفروم ويمكن تجميد الدجاج الكامل وشرائح اللحمة والمشويات

تأكد من إزالة الدجاجة أو شريحة اللحمة بالكامل من عبوتها البلاستيكية ونقلها إلى كيس الفريزر أو لفها بإحكام في طبقة مزدوجة من الغلاف البلاستيكي ومتابعة ذلك بطبقة من ورق الألمنيوم أو ورق التجميد.

إذا سمحت المساحة، قم بتجميد قطع اللحم الكبيرة على صينية خبز أو رف الفريزر مع ترك مساحة كبيرة حولها.

 سيساعد التداول الجيد على تجميده بشكل أسرع، مما يمنع تكون بلورات الثلج الكبيرة ويحافظ على طعمه وملمسه من خلال التجميد والذوبان. 

بعد أن يتم تجميده، قم بوضعه جنبًا إلى جنب مع الأطعمة المجمدة الأخرى لتخزينه على المدى الطويل.

عندما تكون مستعدًا للطهي وتناول قطع كبيرة من اللحمة، تأكد من إتاحة الكثير من الوقت لإذابتها بطريقة صحية داخل الثلاجة على الارفف الداخلية قبلها ب 24 ساعة.

اللحمه تخزين اللحمة الدجاج الكامل تجميد الدجاج تخزين الفراخ الفراخ تجميد اللحوم

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