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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ 3 أفكار مختلفة .. طريقة تخزين السبانخ طوال العام

السبانخ
السبانخ

تعد السبانخ من أكثر الخضروات غنية بالعناصر الغذائية، فهي مصدر جيد للفيتامينات A و C و K وغيرها الكثير من العناصر المفيدة.

ووفقا لما جاء في موقعThe Kitchn نعرض أفضل طرق تخزين السبانخ، حتى تتمكن من الاستمتاع بها طازجة وصحية طوال العام.

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طرق تخزين السبانخ:

هناك ثلاث طرق رئيسية لتخزين السبانخ:

التخزين في الثلاجة: هذه الطريقة هي الأفضل إذا كنت ترغب في استخدام السبانخ في غضون بضعة أيام. اغسل السبانخ جيدًا ثم ضعها في وعاء محكم الغلق أو كيس من البلاستيك في الدرج السفلي للثلاجة وستبقى السبانخ طازجة لمدة تصل إلى خمسة أيام في الثلاجة.

التجميد: هذه الطريقة هي الأفضل إذا كنت ترغب في حفظ السبانخ لفترة أطول ويغسل السبانخ جيدًا ثم قم بتجفيفها ويمكنك تجميد السبانخ نيئة أو مطبوخة وإذا كنت تريد تجميد السبانخ نيئة، قم بتقطيعها إلى قطع صغيرة ثم ضعها في أكياس من البلاستيك أو حاويات الفريزر. 

تجميد السبانخ
تجميد السبانخ

إذا كنت تريد تجميد السبانخ مطبوخة، قم بطهيها أولاً ثم قم بتبريدها وبمجرد أن تبرد السبانخ، قم بوضعها في أكياس من البلاستيك أو حاويات الفريزر و ستبقى السبانخ المجمدة طازجة لمدة تصل إلى عام في الفريزر.

التجفيف: هذه الطريقة هي الأفضل إذا كنت ترغب في استخدام السبانخ في الأطباق التي تتطلب أوراق السبانخ المجففة، مثل شوربة السبانخ أو الحساء. 

اغسل السبانخ جيدًا ثم قم بتجفيفها بمجرد أن تجف تماما قم بتقطيعها إلى قطع صغيرة ثم ضعها في حاوية محكم الغلق وستبقى السبانخ المجففة طازجة لمدة تصل إلى عام في درجة حرارة الغرفة.

نصائح إضافية لتخزين السبانخ:

عند شراء السبانخ، اختر الأوراق التي تكون خضراء داكنة وثابتة و تجنب الأوراق التي تكون صفراء أو ملطخة.
إذا كنت تخطط لتخزين السبانخ في الثلاجة، فقم بإزالة الجذور قبل التخزين.
إذا كنت تخطط لتجميد السبانخ، فقم بتقطيعها إلى قطع صغيرة قبل التجميد وسيساعد ذلك على تجميد السبانخ بسرعة أكبر.
إذا كنت تخطط لتجفيف السبانخ، فقم بتجفيفها في درجة حرارة منخفضة وسيساعد ذلك على الحفاظ على نكهة السبانخ.

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