أسعار العدس اليوم الخميس 21-12-2023 في الأسواق

تشهد أسعار العدس حالة من الاستقرار اليوم الخميس 21-12-2023 في الأسواق، وفقًا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية، وينشر موقع “صدى البلد” أسعار العدس اليوم الخميس وفقًا لآخر التحديثات في أسعار البقوليات اليوم في ظل ارتفاع الطلب عليها، حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة خلال فصل الشتاء.

ووصلت أسعار العدس الأصفر ما بين 40 و48 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الفول البلدي والمستورد ما بين 31 و37 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الحمص بـ 50 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللوبيا البلدي 49 جنيهًا.