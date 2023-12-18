عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة العدس

صدى البلد

نشر الدكتور أمير زخاري استشاري أمراض النساء والتوليد منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن فوائد تناول العدس للحامل وللرجال.

 وقال زخاري إن شوربة العدس طبق صحي مليء بالفوائد لجسم الإنسان، فهو غني بالبروتين والكربوهيدرات والألياف وقليل السعرات والسكريات والدهون، ومصدر مهم للمعادن والحديد.

وأشار إلى أنه من أهم فوائد العدس انه يساعد على التالي:
- الحفاظ علي الوزن
- تحسين عملية الهضم
- تخفيض الكوليسترول بالدم
- الحفاظ علي مستوي السكر بالدم
- الوقاية من أمراض القلب و الأوعية 
- الحماية من أمراض فقر الدم 
- الوقاية من السرطان 
- زياده المناعه

العدس بالطريقة التقليدية:
المقادير:
- عدس أحمر : كوب ونصف.
- الماء : 7 اكواب (أو مرقة).
- البصل : 1 حبة (مفرومة ناعم).
- الجزر : 1 حبة (مبشورة).
- البطاطس:1 حبه صغيره (مقطعه).
- الثوم : 4 سن (مهروس).
- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة او 2 ثمره طماطم.
- الكمون او كزبره حب او ناشفه : ملعقة صغيرة.
- ملح : نصف ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير:
1. ضعي العدس والبصل المفروم مع الماء أو المرق والجزر المبشور البطاطس المقطعه والثوم ومعجون الطماطم او الطماطم والكمون في حله على النار.
2. خففي النار واتركي المكونات تغلي لمدة 25 دقيقة حتى تلين الخضراوات.
3. إرفعي الحله عن النار ثم ضعي الشوربة في الخلاط الكهربائي على دفعات. واخلطي حتى تحصلي على مزيج ناعم.
4.  أعيدي تسخين الشوربة ثمّ قدّميها.
5. وماتنسيش البصل الأخضر.
6. وممكن تضيفى رز او شعريه الى العدس.

 

 

الشوربة الوقاية من السرطان الوقاية من أمراض القلب تناول العدس شوربة العدس فوائد العدس معجون الطماطم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أول تعليق من حملة السيسي الانتخابية على فوزه بفترة رئاسية ثالثة

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد سفيرة البحرين في القاهرة

اشتبكنا معهم.. القسام تعلن استهداف شاحنة تقل عددا كبيرا من الجنود الصهاينة

رئيس جامعة أسيوط: فوز السيسي بولاية جديدة دعم لاستقرار الدولة

سنظل خلفك.. الاتحاد العام لعمال مصر يهنئ السيسي لفوزه بولاية رئاسية جديدة

احتفالات للمواطنين بفوز السيسي وسط حشد من التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين

الشعب يؤكد اصطفافه خلف القيادة.. مجلس الشيوخ يهنئ السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 49.. 10 صور أثارت الجدل لـ نيللي كريم|شاهد

هنا شيحة: كل التحية لمهرجان الجونة بتقديم دورة استثنائية في هذه الظروف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة العدس

شاهد صور حفل زفاف هبة قطب| بدون حجاب

فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ