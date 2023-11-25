شهية قوى .. طريقة عمل شوربة العدس بالمواسير

تعد شوربة العدس من أشهر الأكلات الشتوية التي يقبل المصريون والعرب على تناولها حيث تساعد الجسم في التغلب على البرودة الشديدة.

نعرض لكم طريقة عمل شوربة العدس بالمواسير وذلك من خلال وصفة الشيف شربيني.

مقادير شوربة العدس بالمواسير:

مواسير بقري

عدس

كرفس

جزر

كرات

بطاطس

طماطم

كمون

ثوم

فلفل حار

بصل

بصل أخضر

حبهان

ورق لورا

عيش محمص

سمنة

ملح

شوربة العظم

فلفل أسود

طريقة عمل شوربة العدس بالمواسير:

* ضعي حلة بها ماء على النار وانتظري حتى الغليان ثم ضعي ثوم صحيح وطماطم مقطعة ومواسير بقري وملح وكمون وكرفس وكرات وحبهان وورق لورا وبصل مقطع وبطاطس مقطعة وجزر مقطع .

* اتركي الحلة تغلى قليلا على النار ثم ضيفي العدس واجعلى النار هادئة حتى النضج.

اخرجي المواسير وافرغي ما بداخلها وضيفيه على العدس واخفقيهم فى الكبة.

* ضعي سمنة في طاسة على النار وضيفي ثوم مفروم وملح وقلبي حتى يحمر ثم ضعي العيش المقطع وقلبيه قليلا ويقدم مع شوربة العدس بالمواسير.