انتبه.. طريقة تحضير خاطئة لـ العدس تصيبك بالانتفاخ

يعد العدس من الاكلات الشتوية التي يفضلها كثيرين لأنها وجبة غنية بالفيتامينات وخصوصا فيتامين ب، إلا أنه ظهرت مؤخرا تحذيرات تنبه إلى خطورة تناول العدس بغير نقع.

ونبه المركز الالماني إلى ضرورة معاملة العدس كبقية البقوليات وألا يطبخ بغير نقع حيث ان النقع لا يُسهم فقط في تقليل المدة اللازمة لطهي البقوليات، إنما يعمل أيضاً على تسهيل عملية هضمها؛ موضحا أن النقع داخل المياه يسهم في تحلل المادة الكربوهيدراتية المعروفة باسم (ستاكيوز) والمسؤولة عن الإصابة بالانتفاخ.

وأكدّ المركز على ضرورة التخلص من مياه النقع قبل طبخ البقوليات.