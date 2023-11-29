يعد العدس من الأكلات السهلة ولكنها أشهر الأصناف الشتوية التي يعشقها الكثير..

إليكم طريقة عمل العدس بالطشة:

المكونات:

شوربة عدس

2 معلقة كبيرة ثوم مفروم

سمنة

كزبرة ناشفة

كمون

شطة

التحضير:

نقوم بوضع حلة علي النار ونضع فيها معلقة سمنة حتي تسيح في الحلة.

نقوم بوضع نصف كمية الثوم المفروم وقومي بالتقليب وضعي فوقها القليل من الكزبرة وقومي بالتقليب لثواني.

قومي بوضع شوربة العدس فوق الثوم وقومي بالتقليب المستمر وضعي الكمون والشطة واكملي التقليب.

ثم اتركي شوربة العدس بالطشة حتي تستوي جيدا.

نقوم في طاسة صغيرة بوضع القليل من السمنة وضعي فيها باقي كمية الثوم والكزبرة ونقوم بتشويحهم معا.

قومي بوضع شوربة العدس في بولة التقديم وضعي فوقها طشة الثوم فوقها وبالهناء والشفاء.