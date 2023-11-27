تراجع أسعار البقوليات.. الذرة الصفراء والأرز والفول بكام ؟

انخفاض الأسعار.. سجّلت الأسواق المحلية انخفاضًا في أسعار عدد من البقوليات والمحاصيل الزراعية، وفقًا للبوابة الرسمية للأسعار التابعة لمجلس الوزراء. وقد لاحظت هبوطًا في أسعار الأرز السائب والذرة البيضاء والفول الصحيح والسمسم الأبيض والقمح الصلب المحلي.

انخفاض أسعار البقوليات

وبحسب البوابة، فقد شهد سعر الأرز السائب انخفاضًا بلغ 2.34 جنيه، أي بنسبة 8.61%، ليصل سعر كيلو الأرز إلى 24.83 جنيه. وأما سعر طن الذرة البيضاء، فقد انخفض بمقدار 1496 جنيهًا.

وفيما يتعلق بالفول الصحيح السائب، فقد سجل سعر الكيلو انخفاضًا بمقدار 2.47 جنيه، أي بنسبة 6%، ليصل إلى 38.7 جنيه للكيلو. أما سعر شيكارة الذرة الصفراء، فقد انخفض بمقدار 20.37 جنيه، بنسبة انخفاض تبلغ 2.85%.

وعن السمسم الأبيض، فقد شهد سعر الكيلو انخفاضًا بمقدار 53 جنيهًا، حيث يتم بيعه الآن بسعر 85.56 جنيه للكيلو. وبلغت نسبة الانخفاض في سعر السمسم الأبيض 38% من سعره الأصلي. أما سعر طن القمح الصلب المحلي، فقد انخفض أيضًا بمقدار 1542 جنيهًا، ليصل إلى 8895 جنيهًا للطن، بنسبة انخفاض بلغت 14.78%.

استقرار أسعار الذرة في مصر

سجّلت أسعار الذرة في مصر استقرارًا في الأسواق، حيث ثبت سعر طن الذرة الأرجنتيني عند قيمته الشرائية، وبلغ 13,700 جنيه، كما استمر سعر طن الذرة الأوكراني في الحفاظ على استقراره وسجل 12,750 جنيه.

وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتنفيذا للمبادرة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

إفراج عن مستلزمات الأعلاف

وقد شمل الإفراج عن 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة تقدر بحوالي 60 مليون دولار. تضمنت هذه الكمية 88 ألف طن من الذرة بقيمة تقدر بحوالي 31.6 مليون دولار، و33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 24.5 مليون دولار، بالإضافة إلى اضافات الأعلاف بقيمة تقدر بحوالي 3.6 مليون دولار.

وبهذا يصبح إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 26 أكتوبر 2023 يبلغ 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتوفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، وتحفيز الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي في مصر.

سعر طن الذرة اليوم

بلغت اليوم أسعار طن الذرة الصفراء وصل إلي 12500 جنيه

بلغت اليوم أسعار طن الذرة الصفراء الأمريكي 12500 جنيها للطن

بلغت اليوم أسعار طن الذرة الصفراء الرفيعة والعويجة وصل إلي 14300 جنيه.

بلغت اليوم أسعار طن الذرة مستخلص بذرة القطن وصل إلي 20000 جنيه للطن.

بلغت اليوم أسعار طن بذور الصويا المستوردة وصل إلي 26000 جنيه للطن،

بلغت اليوم أسعار طن قشر الصويا وصل إلي 12000 جنيه للطن.

بلغت اليوم أسعار طن الذرة البيضاء المحلية وصل إلي 14100جنيه للطن

بلغت اليوم أسعار طن الذرة البيضاء اليوم الرفيعة وصل إلي 14300 جنيه للطن

بلغت اليوم أسعار طن الذرة الصفراء البرازيلي وصل إلي 13700 جنيه

بلغت اليوم أسعار طن الذرة الصفراء الكورن فلاك الأرجنتيني وصل إلي 14600 جنيه.

بلغت اليوم أسعار طن الذرة الصفراء الأرجنتيني إلي 13700 جنيه.

بلغت اليوم أسعار طن الذرة الصفراء الروسي وصل إلي 12500 جنيه للطن.

بلغت اليوم أسعار طن سعر الذرة الصفراء الروماني وصل إلي 12500 جنيه للطن

بلغت اليوم أسعار طن الذرة الصفراء الأوكراني وصل إلي 12500 جنيه للطن.

اسعار السلع الاساسية اليوم

وصل سعر الفول المعبأ ابقيمة 40.17 جنيه للكيلو.

كما وصل سعر الدقيق اليوم بقيمة 22.95 جنيه للكيلو.

وصل سعر كيلو السكر المعبأ حوالي 39.78 جنيه، بانخفاض 3.75 جنيه.

هذا وقد وصل سعر كيلو الارز الابيض اليوم في الاسواق المصرية بقيمة 35 جنيه.

سعر الارز الشعير

سجل سعر طن الأرز شعير رفيع 18600 جنيه.

سجل سعر طن الأرز شعير عريض 19500 جنيه.