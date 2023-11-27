عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تراجع أسعار البقوليات.. الذرة الصفراء والأرز والفول بكام ؟

بقوليات
بقوليات

انخفاض الأسعار.. سجّلت الأسواق المحلية انخفاضًا في أسعار عدد من البقوليات والمحاصيل الزراعية، وفقًا للبوابة الرسمية للأسعار التابعة لمجلس الوزراء. وقد لاحظت هبوطًا في أسعار الأرز السائب والذرة البيضاء والفول الصحيح والسمسم الأبيض والقمح الصلب المحلي.

انخفاض أسعار البقوليات 

وبحسب البوابة، فقد شهد سعر الأرز السائب انخفاضًا بلغ 2.34 جنيه، أي بنسبة 8.61%، ليصل سعر كيلو الأرز إلى 24.83 جنيه. وأما سعر طن الذرة البيضاء، فقد انخفض بمقدار 1496 جنيهًا.

وفيما يتعلق بالفول الصحيح السائب، فقد سجل سعر الكيلو انخفاضًا بمقدار 2.47 جنيه، أي بنسبة 6%، ليصل إلى 38.7 جنيه للكيلو. أما سعر شيكارة الذرة الصفراء، فقد انخفض بمقدار 20.37 جنيه، بنسبة انخفاض تبلغ 2.85%.

txt

إنخفاض أسعار الذهب.. وعيار21 يكسر حاجز الـ 2800

txt

انخفاض نصيب الفرد اليومي إلى 3 ليترات.. أزمة مياه في غزة

وعن السمسم الأبيض، فقد شهد سعر الكيلو انخفاضًا بمقدار 53 جنيهًا، حيث يتم بيعه الآن بسعر 85.56 جنيه للكيلو. وبلغت نسبة الانخفاض في سعر السمسم الأبيض 38% من سعره الأصلي. أما سعر طن القمح الصلب المحلي، فقد انخفض أيضًا بمقدار 1542 جنيهًا، ليصل إلى 8895 جنيهًا للطن، بنسبة انخفاض بلغت 14.78%.

استقرار أسعار الذرة في مصر 

سجّلت أسعار الذرة في مصر استقرارًا في الأسواق، حيث ثبت سعر طن الذرة الأرجنتيني عند قيمته الشرائية، وبلغ 13,700 جنيه، كما استمر سعر طن الذرة الأوكراني في الحفاظ على استقراره وسجل 12,750 جنيه.

وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتنفيذا للمبادرة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

إفراج عن مستلزمات الأعلاف

وقد شمل الإفراج عن 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة تقدر بحوالي 60 مليون دولار. تضمنت هذه الكمية 88 ألف طن من الذرة بقيمة تقدر بحوالي 31.6 مليون دولار، و33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 24.5 مليون دولار، بالإضافة إلى اضافات الأعلاف بقيمة تقدر بحوالي 3.6 مليون دولار.

وبهذا يصبح إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 26 أكتوبر 2023 يبلغ 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتوفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، وتحفيز الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي في مصر.

سعر طن الذرة اليوم

بلغت اليوم أسعار طن الذرة الصفراء وصل إلي 12500 جنيه
بلغت اليوم أسعار طن الذرة الصفراء الأمريكي 12500 جنيها للطن
بلغت اليوم أسعار طن الذرة الصفراء الرفيعة والعويجة وصل إلي 14300 جنيه.
بلغت اليوم أسعار طن الذرة مستخلص بذرة القطن وصل إلي 20000 جنيه للطن.
بلغت اليوم أسعار طن بذور الصويا المستوردة وصل إلي 26000 جنيه للطن،
بلغت اليوم أسعار طن قشر الصويا وصل إلي 12000 جنيه للطن.
بلغت اليوم أسعار طن الذرة البيضاء المحلية وصل إلي 14100جنيه للطن
بلغت اليوم أسعار طن الذرة البيضاء اليوم الرفيعة وصل إلي 14300 جنيه للطن

بلغت اليوم أسعار طن الذرة الصفراء البرازيلي وصل إلي 13700 جنيه
بلغت اليوم أسعار طن الذرة الصفراء الكورن فلاك الأرجنتيني وصل إلي 14600 جنيه.
بلغت اليوم أسعار طن الذرة الصفراء الأرجنتيني إلي 13700 جنيه.
بلغت اليوم أسعار طن الذرة الصفراء الروسي وصل إلي 12500 جنيه للطن.
بلغت اليوم أسعار طن سعر الذرة الصفراء الروماني وصل إلي 12500 جنيه للطن
بلغت اليوم أسعار طن الذرة الصفراء الأوكراني وصل إلي 12500 جنيه للطن.

اسعار السلع الاساسية اليوم

وصل سعر الفول المعبأ ابقيمة 40.17 جنيه للكيلو.
كما وصل سعر الدقيق اليوم بقيمة 22.95 جنيه للكيلو.
وصل سعر كيلو السكر المعبأ حوالي 39.78 جنيه، بانخفاض 3.75 جنيه.

هذا وقد وصل سعر كيلو الارز الابيض اليوم في الاسواق المصرية بقيمة 35 جنيه.

سعر الارز الشعير

سجل سعر طن الأرز شعير رفيع 18600 جنيه.
سجل سعر طن الأرز شعير عريض 19500 جنيه.

أسعار الأرز أسعار البقوليات اسعار السلع الأرز السائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

تقطع القلب.. آخر صورة للفنان طارق عبد العزيز قبل الرحيل

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يشهد إطلاق المنصة الالكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية باللغتين العربية والإنجليزية

كانوا يرتدون الكوفية.. اعتقال مطلق النار على 3 طلاب فلسطينيين في أمريكا

أجواء شتوية.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم على تلك المحافظات

رئيس سيراليون يكشف آخر التطورات بعد الهجوم المسلح على مخزن أسلحة للجيش

7 آلاف جنيه تكتب سطور جريمة عائلية بـ إمبابة .. تفاصيل مثيرة

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. ومفاجاة فى مدة استمرارها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب وفاة طارق عبد العزيز

بالروب.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب

طريقة عمل البوفتيك مثل المطاعم

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ