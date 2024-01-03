تناول هذا النوع من البقوليات يحمي من الاصابة بسرطان القولون..انتبهوا

سرطان القولون والمستقيم يعد من أنواع السرطانات المنتشرة عالمياً، فهو ينتج عادة من الانتشار السريع للخلايا السرطانية في الأمعاء الغليظة بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤكدون الخبراء أن النظام الغذائي المعتدل يمكن أن يخفض نسبة الإصابة بسرطان القولون بحوالي 70% ،وتعد التغذية الصحية من الأمور الهامة عند الإصابة بالسرطان، إذ يحتاج الجسم إلى السعرات الكافية والعناصر المهمة ليحد من الإصابة به

ووفقاً لموقعmedical today

نتعرف على فوائد الألياف والبقوليات التي يمكنها أن تقي من سرطان القولون إذا تمت إضافتها لنظامك الغذائي بصفة يومية.

بقوليات تحمي من سرطان القولون:

تعد الألياف من أنواع الأكل المسموح لمرضى السرطان؛ إذ تساعد في التحكم في كلًا من الإمساك والإسهال.

ومن الألياف المسموحة لمرضى السرطان، الشوفان، والأرز الأبيض، ومن الألياف أيضاً المكسرات، والبذور، والنخالة.﻿

ينصح الأطباء بتناول ما لا يقل عن 15 غراماً من الألياف يومياً للوقاية من سرطان القولون. فالألياف تعزز من عملية الهضم وتنظف المعدة. فيمكن الإكثار من الحبوب الكاملة والخضروات، وغيرها من المواد الغذائية الغنية بالألياف.



أوضحت الابحاث والنتائج أن الأطعمة الغنية بالألياف تعمل على انخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ،وتساهم الألياف في الجهاز الهضمي على الهضم بشكل جيد،



فإن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يقلل من فرصة تأثير هذه المواد السامة على الجهاز الهضمي من خلال تعزيز حركة الأمعاء ،علاوة على ذلك الأطعمة لها دور مهم عند مرضى السرطان، حيث أنها تساعد المرضى على شفاء الجروح وإعادة بناء الأنسجة المتضررة.﻿

تعزيز مناعة الجسم والمساعدة في محاربة الالتهابات ،التقليل من احتمالية عودة السرطان.﻿

التحكم في الأعراض الجانبية ،الحفاظ على طاقة الجسم والوزن.