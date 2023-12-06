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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل زبدة الفول السودانى

صدى البلد

اذا كنتي تحاولين تقديم اصناف مختلفة بالمنزل نقدم طريقة عمل زبدة  الفول السودانى

مقادير 

2 كوب فول سوداني مقشر
1 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة زيت 
1 ملعقة كبيرة عسل

طريقة زبدة الفول السوداني

ضعي الفول السوداني في صينية نظيفة.
سخني الفول السوداني في الفرن لمدة ربع ساعة.
ضعي الفول السوداني في محضرة الطعام وهو ساخن.
اطحنيه لمدة 3 دقائق حتى يصبح لونه بنيًا.
ضيفي الزيت والملح والعسل واخلطي مرة أخرى.
سيتحول الفول السوداني إلى زبدة يمكن وضعها في الثلاجة للحفظ.

زبدة الفول السوداني للرجيم

 

مقادير زبدة الفول السوداني للرجيم
1 كوب فول سوداني
1 ملعقة صغيرة فانيليا
2 ملعقة صغيرة سكر دايت
طريقة عمل زبدة الفول السوداني للرجيم
احضري المطحنة وضعي بها الفول السوداني حتى يتحول إلى قوام كريمي.

ضيفي الفانيليا والسكر الدايت واطحني مرة أخرى.
احفظي زبدة الفول السوداني في الثلاجة.

زبدة الفول السوداني بالشوكولاته

مقادير زبدة الفول السوداني بالشوكولاته
2 كوب فول سوداني غير مملح
1 ملعقة صغيرة ملح
4 ملعقة كبيرة زيت ذرة
3 ملعقة كبيرة عسل
3 ملعقة كبيرة كاكاو
1 ملعقة صغيرة قرفة
4 ملعقة كبيرة قطع  شوكولاتة

طريقة عمل زبدة الفول السوداني بالشوكولاته

وزعي الفول السوداني في صينية في الفرن
اتركيه لمدة 10 دقائق حتى يتحمص.
ضعي الفول السوداني في محضرة الطعام.
أطحنيه لمدة 3 دقائق.
ضيفي العسل والزيت والملح والكاكاو والقرفة والشوكلاتة.
اخلطي حتى يصبح لديكِ قوام متجانس.

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