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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أنواع من البقوليات تقلل من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

السرطان
السرطان

هناك بعض الأدلة تشير إلى أن تناول كميات كافية من البقوليات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. البقوليات تشمل الفاصوليا والعدس والحمص والبازلاء والفاصوليا السوداء والعدس الأخضر وغيرها. وتعتبر البقوليات مصدراً غنياً بالألياف الغذائية والبروتين النباتي والمعادن والفيتامينات.

وبحسب ما نشره موقع هيلثي أن الألياف الغذائية التي توجد في البقوليات تلعب دورًا مهمًا في صحة القولون والمستقيم. تساعد الألياف في تحسين عملية الهضم وتعزيز حركة الأمعاء الطبيعية، مما يقلل من وقت التعرض للفضلات الضارة في القولون والمستقيم. وبالتالي، يمكن أن تقلل الألياف من خطر تكون السموم والمواد المسرطنة في الجهاز الهضمي.

بعض الدراسات البحثية أيضًا قد وجدت رابطًا بين استهلاك البقوليات وتقليل خطر سرطان القولون والمستقيم. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن العلاقة بين تناول البقوليات والوقاية من سرطان القولون والمستقيم ليست مطلقة وقد تكون مؤثرة بشكل متفاوت على أفراد مختلفين.

بصفة عامة، يُنصح بتناول نظام غذائي متوازن ومتنوع يشمل مصادر مختلفة من الأطعمة الصحية بما في ذلك البقوليات. إذا كنت مهتمًا بالوقاية من سرطان القولون والمستقيم، يجب أن تتبع نصائح الأطباء والمتخصصين في التغذية المعتمدين، والحفاظ على نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني المنتظم.

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