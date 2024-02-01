عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مركز معلومات الوزراء يُشيد بالتنظيم والإقبال في معرض الكتاب

صدى البلد

أشاد مسؤول بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومسؤول جناح المركز بمعرض القاهرة الدولي للكتاب محمد عبد الله بالتنظيم الجيد للمعرض في دورته الحالية والإقبال الكثيف من الجمهور.

ملتقى يجمع المثقفين ودور النشر

وقال عبدالله - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات الدورة ال55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب - "إن المعرض هو ملتقى يجمع المثقفين ودور النشر"، مشيرا إلى أن مركز المعلومات يشارك بالمعرض بكافة إصداراته المحدثة للمرة الثالثة على التوالي.

وأضاف "أن شعار المعرض هذا العام "نصنع المعرفة..نصون الكلمة" هو شعار ينطبق على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث أن جميع أعمال المركز تقوم على التجديد في صناعة المعرفة خاصة لمتخذي القرار".. مؤكدا أن المهمة الرئيسية للمركز هي أن يمد متخذ القرار بالمعلومات الصحيحة والدقيقة.

ولفت إلى أن المركز أتاح للجمهور، إمكانية التجول داخل جناح المركز بالمعرض عبر الإنترنت من خلال الميتافيرس، في إطار الحرص على مواكبة التكنولوجيا الحديثة.

وعن الخدمات المقدمة للجمهور بمعرض الكتاب، قال "إن الجناح يتيح للزوار تسجيل بياناتهم على موقع المركز حتى يتمكنوا من استقبال النشرة البريدية الخاصة به".

وتستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، حتى 6 فبراير المقبل، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وقد تم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

وصلت 400 جنيه| سر ارتفاع أسعار اللحوم.. ومفاجأة سارة في مارس

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

فيتوريا يفاجئ اتحاد الكرة بـ شرط صادم لفسخ عقده مع منتخب مصر

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين قضاة ومستشارين نوابا لرؤساء محاكم استئناف وابتدائية

ترشيحاتنا

الحوثي يستهدف سفينة بريطانية متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة

ألفاظ مش كويسة.. طبيبة تكشف تفاصيل تعرضها للاعتداء

مركز معلومات الوزراء يُشيد بالتنظيم والإقبال في معرض الكتاب

المتحدث باسم النيابة الإدارية يكشف لـ«صدى البلد» طريقة محاسبة المهملين والمخالفين من الموظفين

هل يسمع الموتى من يزوروهم أو يسلموا عليهم ؟

عفو طبي.. تفاصيل الإفراج عن نجل مالك هايبر في دهس 4 شباب |خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جلد.. رضوى الشربيني تثير ضجة على السوشيال ميديا

بطن مكشوف وقصير.. كارول سماحة تثير الجدل بفستانها | شاهد

جاكيت قصير.. ياسمين الخطيب تلفت الأنظار بإطلالة أنيقة

فستان جريء.. ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

قرارات حكومية مهمة لمواجهة الدولار.. هل تنجح خطة السيطرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ