أمطار ورياح وثلوج وانخفاض درجات الحرارة.. والأرصاد تصدر تحذيرات عاجلة

حذرت هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم استقرار الطقس يوم الجمعة الموافق 2 فبراير، خاصة على السواحل الشمالية وفي محافظة البحيرة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة وغزيرة، وتكون مصحوبة برعد وحبات البرد على بعض المناطق بالمحافظة.

الظواهر الجوية ليوم الجمعة 2 فبراير



وأشارت آخر إصدارات الأقمار الصناعية، التابعة لهيئة الأرصاد إلى تمركز السحب بالقرب من السواحل الشمالية (الإسكندرية ومطروح)، وهو ما يؤدي إلى استمرار فرص سقوط الأمطار يصاحبها دوي الرعد كما يصاحبها سقوط حبات البرد، ومن المتوقع أن تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى تكون متفاوتة الشدة، كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. وتبقى الأجواء شديدة البرودة على معظم الأنحاء.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، يوم الجمعة، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى مترين إلاربع والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 16 09

العاصمة الادارية 16 07

6 اكتوبر 16 06

بنهــــا 16 08

دمنهور 16 08

وادى النطرون 15 07

كفر الشيخ 15 08

المنصورة 15 08

الزقازيق 15 09

شبين الكوم 16 08

طنطا 15 08

دمياط 17 07

بورسعيد 18 09

الإسماعيلية 18 07

السويس 17 07

العريش 17 07

رفح 16 07

رأس سدر 16 08

نخل 13 01-

كاترين 09 03-

الطور 19 08

طابا 15 07

شرم الشيخ 20 12

الاسكندرية 16 09

العلمين الجديدة 15 08

مطروح 15 08

السلوم 14 08

سيوة 14 04

رأس غارب 18 11

الغردقة 19 10

سفاجا 18 10

مرسى علم 19 10

شلاتين 20 14

حلايب 19 12

أبو رماد 21 13

رأس حدربة 21 15

الفيوم 16 07

بني سويف 16 06

المنيا 17 04

أسيوط 17 04

سوهاج 17 05

قنا 17 06

الأقصر 18 06

أسوان 18 08

الوادى الجديد 18 04

أبوسمبل 17 08