7 درجات تحت الصفر.. السعودية تعلن محافظة طريف أبرد مدينة

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن درجات الحرارة المسجلة في جميع مناطق المملكة لم تلامس الصفر المئوي حتى الآن، ومن المتوقع استمرار الشتاء الدافئ وفقًا للتقارير المناخية، وفرصة تأثر المملكة بموجات باردة واردة.



وبيّن أن أقل درجة حرارة سُجّلت منذ دخول فصل الشتاء حتى الآن هي درجة مئوية واحدة في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

وأشار إلى أن محافظة طريف سجّلت خلال الفترة من 2013 إلى 2022 كأبرد مدينة سعودية بـ 7 درجات تحت الصفر.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

في حين تتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وسواحل المنطقة الشرقية.

وأشارت الأرصاد السعودية إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب.