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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سيطرة المنخفض القطبي|مركز المناخ يحذر من تشكل الصقيع للمرة الأولى هذا الشتاء

صدى البلد

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عن  حالة الطقس الأسبوع الجاري، ونحن في الأيام العشرة الأخيرة من طوبة ، وفي أيام شديدة البرودة ليلاً مائلة للدفء نهاراً .

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مرحلة مناخية متميزة

وأضاف "فهيم " خلال تصريحات له ، أننا فعليا دخلنا فى مرحلة مناخية مميزة ببعض الظروف واهمها:
زيادة الفرق بين درجات الحرارة بالنهار عن الليل أو الفرق بين درجة حرارة الأيام ، مع زيادة حدة التقلبات المفاجئة في المناخ وخاصة درجات الحرارة من دافئ الي شديد البرودة .
 

وأوضح أن أهم ما يميز الطقس زيادة الرطوبة الجوية وخاصة صباحا وانخفاضها بعد الضهر ثم زيادتها ليلًا، مع تذبذبات في سرعات الرياح واللي احيانا محملة بالأتربة والرمال الدقيقة.

وقال الدكتور محمد علي فهيم ، إن هناك استمرار المنخفض القطبي حتى آخر شهر يناير وأول فبراير .

 

انخفاض درجات الحرارة 
 

وتوقع انخفاض كبير في درجات الحرارة طوال الأسبوع ويصل الانخفاض إلى قيم حادة اليوم الأربعاء وغدا الخميس لتلامس 4 إلى 5 درجات مع توقع تشكل الصقيع ولأول مرة في شتاء هذا العام.

وكشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية، حيث تشير إلى أن البلاد تشهد استمرار حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بشكل ملحوظ على كافة الأنحاء، ويسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

أوضحت الأرصاد الجوية تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، وتزداد فرص تكون الثلوج ليلاعلى قمة جبل سانت كاترين .

كما تنشط الرياح على عدة مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة القارسة.

وكشفت خرائط الطقس وفق بيان لها، عن استمرار تكاثر السحب الممطرة، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا، والتي تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من (مطروح ،الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ) ،وأمطار متوسطة على مناطق من (الدقهلية ،دمياط. بورسعيد ،شمال الصعيد)، كما تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( خليج السويس ومدن القناة ووسط سيناء والصحراء الغربية، وشمال الصعيد، تمتد خفيفة إلى مناطق من (المنوفية، الغربية ،الشرقية، القاهرة، الجيزة، القليوبية). 

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