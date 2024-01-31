البسوا تقيل.. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. فماذا قالت؟

يهتم المواطن بمتابعة بيانات وأخبار هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة، خاصة مع تعرض البلاد إلى موجة عدم استقرار في الأحوال الجوية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارية للتقلبات الجوية التي نعيشها منذ أمس وأول أمس، خاصة انخفاض قيم درجات الحرارة فى معظم محافظات الجمهورية، نتيجة الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهي شديدة البرودة، إلى جانب وجود منخفض جوي متعمق فى طبقات الجو العليا.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية أن قيم درجات الحرارة خلال فترات النهار أقل من المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، والعظمي على القاهرة الكبري 16 درجة مئوية، ولكن المحسوسة ستكون أقل ب14 أو 11 درجة نتيجة نشاط الرياح.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء خلال فترة النهار باردة على أغلب محافظات شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد، ومائلة للدفئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لافتة إلى أنه مع فترات الليل يكون هناك مزيد من الإنخفاضات فى حالة الطقس، والصغري تصل ل9 درجات، وبالتالي الأجواء شديدة البرودة فى معظم محافظات الجمهورية، ومن الممكن أن تكون قارصة البرودة فى الأماكن المفتوحة ولها ظهير صحراوي، وتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين أو وسط سيناء.

وأشارت إلي أنه خلال الساعات الماضية كانت هناك أمطار بشكل غزير على الإسكندرية بتساقط معها حبات البرد، ومن المتوقع استمرار أمطار غزيرة إلى متوسطة يصاحبها حبات البرد على مطروح والإسكندرية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، وتمتد إلى المحافظات الداخلية.

أقل درجة حرارة في فصل الشتاء

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الحالة الجوية المتقلبة من المتوقع استمرارها حتى يوم الجمعة القادمة، منوهة إلى أن درجة الحرارة العظمى تسجل 16 درجة اليوم و 15 درجة غدا والتي تعتبر أقل درجات حرارة يتم تسجيلها حتى الأن بفصل الشتاء.

وأوضحت "غانم"، ، أن الصقيع من المتوقع تكونه على المزروعات الموجودة بمحافظة بوسط سيناء و شمال الصعيد، منوهة إلى استمرارية سرعة نشاط الرياح، محذرة من تأثير الرياح على ملاحة البحر التوسط مع ارتفاع الأمواج سيتجاوز 3.5 متر.

وحذرت "غانم"، من كميات الأمطار الموجودة في المحافظات الساحلية، خاصة في مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، لأن هناك استمرارية لسقوطها بشكل كبير من بداية الأسبوع وحتى نهايته ما بين المتوسط والغزير والرعدي.

وشددت، على أن الأمطار اليوم ستمدد إلى المحافظات الداخلية وليست فقط المحافظات الساحلية، معقبة: "خلال فترة الليل ستصل الأمطار إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى ما بين الخفيف إلى المتوسط".

ونصحت المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والمباني المتهالكة والقيادة بهدوء تام، وارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم كله، خاصة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.