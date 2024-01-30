تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار وانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد، إنه يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية بهذه الفترة، فيوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج بين 3 و 4 أمتار.

كما توجد أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية) وأمطار متوسطة على مناطق من (دمياط - بورسعيد - شمال سيناء)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الغربية - الشرقية - المنوفية)، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من (القاهرة - الجيزة - القليوبية).

وبالنسبة لحالة الطقس اليوم الثلاثاء، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 تشهد استمرارا في حالة التقلبات الجوية، التي تسببت في انخفاض درجات الحرارة بمعدلات أقل من الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى 3 درجات.

وأوضحت أن هناك فرصا كبيرة لسقوط الأمطار خاصة على السواحل الشمالية، ويتوقع أن تصل هذه الأمطار إلى القاهرة.

كما أكدت أن سقوط الأمطار متفاوت الشدة في بعض المحافظات ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، وبالتالي حجب أشعة الشمس على مدار اليوم، وذلك يساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة.

وبالنسبة لحالة البحرين، فحالة البحر المتوسط مضطربة، مع تحذير بحري بشأن الملاحة في البحر المتوسط، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فهي معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 والرياح السطحية شمالية.

وقالت انه بشكل عام تتأثر البلاد هذه الفترة بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، مما يزيد من انخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه يوم الخميس سوف يشهد مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة خلال فترتي النهار والليل، متوقعة وصول درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 9 درجات مئوية، وبالتالي تكون هذه أقل درجة حرارة تسجلها مصر خلال فصل الشتاء.

وقدمت الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين وشددت على ضرورة اتباعها، حيث اكدت على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة وإحكام وضع الكوفية على الرقبة، وتناول المشروبات الدافئة منعًا لعدم الإحساس ببرودة الطقس وعدم الإصابة بنزلات البرد الحادة خلال هذه الفترة من العام.

كما نصحت الأرصاد الجوية بتجنب الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أثناء سقوط الأمطار، والتزام الجميع أماكنه بسبب غرق الشوارع بمياه الأمطار، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة منعًا للإصابة بحوادث الصعق، والاحتماء بمداخل العقارات السكنية، وعدم القيادة إلا للضرورة القصوى، وترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل المساحات والانتظار.

واليوم تعرض عدد من المحافظات لسقوط امطار غزيرة، ووجه المحافظون، بالدفع بسيارات شفط المياه المتراكمة في الأنفاق والشوارع المنخفضة، وسرعة فتح بالوعات مياه الأمطار لتصريف المياه؛ لتعود الحياة بصورة طبيعية للمحافظة.

كما تم تكليف مسئولي شركة الكهرباء بضرورة التأكد من سلامة أعمدة الإنارة وعدم وجود أسلاك مكشوفة لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

وطالب المحافظون، مديريات الخدمات بضرورة تجهيز فرق طوارئ للتدخل السريع في وقت الأزمات والكوارث، مناشدين المواطنين بتوخي الحذر في تلك الأجواء غير الطبيعية وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين أو الجلوس أسفل الأشجار والتندات خلال فترات سقوط الأمطار وألا يتم وضع سياراتهم أسفلها.

وإليكم درجة الحرارة الصغرى اليوم على بعض محافظات مصر.

القاهرة: 10 درجات.

الإسكندرية: 11درجة.

مطروح: 11درجة.

سوهاج: 6 درجات.

قنا: 7 درجات.

أسوان: 8 درجات

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو: