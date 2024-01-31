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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صقيع وثلوج|الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء.. وأمطار غزيرة بهذه المناطق

أرشيفية
أرشيفية

حذَّرت الأرصاد الجوية من استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس اليوم الأربعاء  مع اتساع رقعة الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت الأرصاد في بيان عبر صفحتها على فيس بوك إنه من المتوقع استمرار فرص هطول الأمطار الغزيرة مع حبات البرد على المدن الساحلية وشمال الدلتا . 

وأضافت أنه من المتوقع اتساع رقعة الأمطار لتشمل «واحة سيوة - شمال الصحراء الغربية - 6 أكتوبر - الجيزة - القاهرة - القليوبية - الشرقية - الدقهلية - الإسماعيلية - طنطا  - المنوفية - البحيرة - كفر الشيخ - المحله الكبرى، - السويس»، وتكون شدة الأمطار ما بين المتوسطة والغزيرة قد ويرافقها حبات البرد تصل إلى حد الصقيع.

وتوقعت استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، محذرة من سقوط ثلوج على جبال سانت كاترين.  

وقدمت الأرصاد نصائح للمواطنين خلال الأمطار:
- القيادة بهدوء أثناء هطول الأمطار  .
- الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية.
- إغلاق النوافذ جيداً.
- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة. 

وعن درجات الحرارة على القاهرة فالعظمى تسجل 14، والصغرى تسجل 3 مع أجواء باردة نهاراً وشديدة البرودة ليلاً . 

الأرصاد الجوية الطقس الامطار هطول الأمطار انخفاض درجات الحرارة

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