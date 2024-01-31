الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الحالة الجوية المتقلبة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية المتقلبة من المتوقع استمرارها يوم الجمعة القادمة، وتبدأ يوم السبت المقبل تهدأ سرعات الرياح فى أغلب محافظات الجمهورية مع قلة كميات الأمطار، وتعود درجات الحرارة إلى المعدلات الشتوية المعتادة.

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي"، من كميات الأمطار الموجودة فى المحافظات الساحلية، خاصة فى مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، لأن هناك استمرارية لسقوطها بشكل كبير.

ونصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بالإبتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والمباني المتهالكة والقيادة بهدوء تام، وإرتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم كله، خاصة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.