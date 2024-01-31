أقل درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية تحذر من سقوط الأمطار اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الحالة الجوية المتقلبة من المتوقع استمرارها حتى يوم الجمعة القادمة، منوهة إلى أن درجة الحرارة العظمى تسجل 16 درجة اليوم و 15 درجة غدا والتي تعتبر أقل درجات حرارة يتم تسجيلها حتى الأن بفصل الشتاء.

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلتها على شاشة اكسترا نيوز، أن الصقيع من المتوقع تكونه على المزروعات الموجودة بمحافظة بوسط سيناء و شمال الصعيد، منوهة إلى استمرارية سرعة نشاط الرياح، محذرة من تأثير الرياح على ملاحة البحر التوسط مع ارتفاع الأمواج سيتجاوز 3.5 متر.

وحذرت "غانم"، من كميات الأمطار الموجودة في المحافظات الساحلية، خاصة في مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، لأن هناك استمرارية لسقوطها بشكل كبير من بداية الأسبوع وحتى نهايته ما بين المتوسط والغزير والرعدي.

وشددت، على أن الأمطار اليوم ستمدد إلى المحافظات الداخلية وليست فقط المحافظات الساحلية، معقبة: "خلال فترة الليل ستصل الأمطار إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى ما بين الخفيف إلى المتوسط".

نصيحة للمواطنين

ونصحت المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والمباني المتهالكة والقيادة بهدوء تام، وارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم كله، خاصة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.