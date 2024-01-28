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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

صدى البلد

كشف  الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث أن هناك انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة هذا الأسبوع  يصل لحد الصقيع في بعض المناطق.

 

أمطار غزيرة

وأضاف " فهيم" خلال تصريحات له،  أنه من المتوقع أمطار متوسطة إلى غزيرة وسرعات عالية للرياح تصل لحد العواصف في بعض المناطق.

 

طقس الأسبوع 

 

كما كشف رئيس مركز معلومات تغير المناخ عن ملامح طقس هذا الأسبوع من 27 يناير  إلى 2 فبراير 2024  ( الأسبوع الثالث من شهر طوبة 1740)، حيث توقع انخفاض كبير في درجات الحرارة طوال الأسبوع ويصل الانخفاض إلى قيم حادة يومي الأربعاء والخميس لتلامس 4 إلى 5 درجات مع توقع تشكل الصقيع ولأول مرة في شتاء هذا العام.

 

كما  توقع الدكتور محمد على فهيم،  أمطار متوسطة إلي غزيرة في صورة متقطعة تتركز على شمال الدلتا وتصل لكل مناطق الدلتا والظهير الصحراوي والقاهرة أيضاً مع تشكل الشبورة المائية صباحاً وزيادة معدلات الندى والرطوبة الحرة.

 

وأضاف أن نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتشتد سرعات الرياح في نصف الأسبوع الثاني لتصل لحد العواصف الترابية.

 

وأعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة القادمة .

 

منخفض جوي
 

وقالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، إن غدا الإثنين تتأثر البلاد بتعمق المنخفض الجوي وبالتالي زيادة كميات الأمطار، والتي من المتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع، لأفتة إلى أن فرص سقوط الأمطار ستكون متوسطة وقد تغزر أحيانًا.

 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يسود طقس شتوي مائل للبرودة خلال فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية، ومائل للدفء على المناطق الجنوبية للبلاد، أما خلال فترة الليل تسود أجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية والتي تصل أحيانًا لحد الصقيع في بعض المناطق في سيناء والوادي الجديد.
 

ووجه الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عدة توصيات للتعامل مع المحاصيل كالتالي...

1-  التوقف عن الري وإجراء الرش في المناطق المتوقع فيها سقوط الأمطار أو سرعات عالية من الرياح.

 

2- عدم ترك البطاطس الصيفي "المعزوقة" أو "الطماطم المكشوفة" بدون ري قبل يومي الأربعاء والخميس خاصة في مصر الوسطى وجنوب الدلتا ومناطق غرب البحيرة وشمال الدقهلية في المناطق التي لم تسقط عليها أمطار. 

 

3- التأكيد على أربطة الصوب والانفاق البلاستيكية وألواح الطاقة الشمسية بالظهير الصحراوي للوادي والدلتا خاصة يوم الأربعاء نظراً لتوقع هبات قوية من الرياح قد تصل لحد العواصف الترابية .

 

4- التوقف عن الجمع والتقطيع في مناشر الطماطم المجففة في محافظتي الأقصر واسوان خاصة يومي الأربعاء والخميس.

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